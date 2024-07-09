Hindistan Başbakanı Modi'nin Rusya ziyareti ABD'nin tepkisini çekti - Son Dakika
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Hindistan Başbakanı Modi'nin Rusya ziyareti ABD'nin tepkisini çekti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya ziyareti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması nedeniyle ABD'nin tepkisini çekti. Hindistan ve Rusya'nın ikili ilişkilerinin derinleşeceği değerlendiriliyor. Ziyaret sırasında ticaret, güvenlik, bölgesel ve küresel sorunlar gibi konular ele alınacak. Hindistan, Rusya'ya Çin dışında alternatifler sunmak istediğini belirtiyor. ABD ise Hindistan'ın Rusya ile ilişkilerini ilerletmesinden endişe duyuyor. Ziyarette ayrıca savunma işbirliği ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi de ele alınacak.

09.07.2024 12:17
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DİLARA KARATAŞ - Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana yaptığı ilk resmi Rusya ziyaretine ABD tepki gösterirken, Hindistan ve Rusya'nın ikili ilişkilerini derinleştireceği değerlendiriliyor.

En son Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen Modi, 5 yıl sonra ilk kez Moskova'yı ziyaret ediyor.

Haziran'da yemin ederek üçüncü dönemine başlayan Modi, Putin ile ikili ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirmeyi ve çeşitli küresel meseleleri ele almayı dört gözle beklediğini açıkladı.

ABD'de, Ukrayna ve Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik endişelerinin ön plana çıkacağı NATO Liderler Zirvesi esnasında yapılacak görüşmede tarafların ticaret, güvenlik, bölgesel ve küresel sorunlar gibi konuları ele alması bekleniyor.

Hindistan, Rusya'ya önemli bir müttefik olduğunu hatırlatmak istiyor

Pek çok uzman, Hindistan'ın Çin ve Rusya arasındaki yakınlaşmaya karşı "ben buradayım" demek istediğini düşünüyor.

Rusya-Hindistan ilişkileri uzmanı Aleksei Zakharov Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, Hindistan'ın, Rusya'ya Çin dışında alternatifler sunmak istediğini belirtti.

Hindistan'ın eski Rusya Büyükelçisi Bala Venkatesh de Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Çin ile ilişkileri, Çin'in bölgede artan saldırganlığıyla birlikte Hindistan için endişe verici hale geldi." değerlendirmesini yaptı.

Eski Hindistan Dışişleri Bakanı ve eski Rusya Büyükelçisi Kanwal Sibal Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, ziyaretin "Batı'nın baskısının Hindistan-Rusya ilişkilerini zayıflattığına dair bazı iddiaları bastıracağını" kaydetti.

ABD, Hindistan'ın Rusya ziyaretinden endişeli

Ayrıca bazı uzmanlar, Hindistan'ın şimdiye kadar ABD ve Rusya arasında "ince bir çizgide yürümeyi başardığı" görüşünde. Hindistan, yükselen güç Çin'e karşı ABD ile yakınlaşırken, Rusya ve Çin ilişkileri de ilerlemeye devam ediyor.

Bu sırada, ABD, Hindistan'ın Rusya ile ilişkilerini ilerletmesinden endişe duyuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, stratejik ortakları Hindistan'ın Rusya ile yakınlaşan ilişkileri konusunda uyarıda bulunarak, Hindistan'ın Rusya ile temaslarında, Ukrayna'nın bağımsızlığı konusunun gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Hindistan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda tarafsızlığını koruyor. Modi, savaşın başladığı günden bu yana uzlaşma ve çatışmalardan kaçınma çağrısı yapıyor.

Rusya-Hindistan silah ticareti

Rusya ve Hindistan'ın yakın ilişkileri soğuk savaş dönemine dayanıyor. Soğuk Savaş döneminden bu yana Rusya, Hindistan'ın ana askeri tedarikçisi olmayı sürdürüyor.

Hindistan, Rusya'ya askeri bağımlılığını azaltmak için İsrail, Fransa ve İtalya'dan daha fazla silah almaya başlarken, Wall Street Journal'a konuşan bir güvenlik yetkilisi, Hindistan'ın Rus tankları, topları, gemileri ve helikopterlerinin kullanımını en aza indirmeye çalıştığını belirtti.

Hindistan, 5 yıl önce savunma ithalatının üçte ikisini Rusya'dan sağlarken, bu oran bugün üçte bire düştü. Buna rağmen Rusya, Hindistan'ın en büyük tedarikçisi olmaya devam ediyor.

Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Moskova hükümeti, Hindistan'a yedek parça ve mühimmat tedarik etmekte sorun yaşıyor.

Görüşmede tarafların yedek parça tedarikine ilişkin konuları ele alması bekleniyor.

Güney Asya alanında uzman araştırmacı Chietigj Bajpaee AP'ye yaptığı açıklamada, savunma alanında işbirliğinin görüşmenin öncelikli başlıkları arasında olacağını ifade etti.

Ticari ilişkiler

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının artması üzerine Hindistan ve Çin, Rus petrolünün en büyük alıcısı haline geldi.

Hindistan Ticaret Bakanlığının verilerine göre, ülkenin Rus petrolü ithalatı 2021'de 2,5 milyar dolar iken, 2023'te 46,5 milyar dolara yükseldi. Hindistan şu anda petrol ithalatının büyük bölümünü Rusya'dan yapıyor.

Öte yandan, Rusya'nın Hindistan'a toplam ihracatı 65 milyar dolar. Yeni Delhi'nin Moskova'ya ihracatı ise 4 milyar dolar civarında seyrediyor.

Hindistan'ın Rusya'ya en çok ihraç ettiği ürünler arasında ilaç ve eczacılık ürünleri, demir ve çelik, denizcilik ürünleri ve makineler yer alıyor. Rusya'dan en çok ithal ettiği ürünler arasında ise ham petrol ve petrol ürünleri, kömür, gübre, altın ve gümüş bulunuyor.

Hindistan Dışişleri Sekreteri Vinay Mohan Kwatra yaptığı basın açıklamasında, iki ülke arasındaki ticari dengesizliğini sürdüğünü ve bu durumun Rus tarafıyla yapılacak görüşmede ele alınacağını vurguladı.

Tarafların, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Hindistan'ın Chennai Limanı'ndan Rusya'nın Vladivostok Limanı arasında bir deniz koridoru oluşturulmasını görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Narendra Modi, Hindistan, Ukrayna, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan Başbakanı Modi'nin Rusya ziyareti ABD'nin tepkisini çekti - Son Dakika

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