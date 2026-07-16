Hindistan'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı - Son Dakika
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Hindistan'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı

Hindistan\'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
16.07.2026 17:50
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Hindistan, denizcilerini Hürmüz Boğazı'ndan geçerken görevlendirmemeleri için uyardı.

YENİ DELHİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan, gemi sahipleri, gemi yöneticileri ve işe alım şirketlerine, Hintli denizcileri Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerde görevlendirmekten kaçınma talimatı verdi.

Hindistan'ın en üst düzey denizcilik otoritesi olan Hindistan Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün çarşamba günü geç saatlerde yayımladığı talimatta son birkaç gündür ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle çatışmadan etkilenen bölgede faaliyet gösteren denizciler ve ticari gemilerin karşı karşıya kaldığı risklerin önemli düzeyde arttığı belirtildi.

ABD ve İran arasında yeniden başlayan çatışmalar, Ortadoğu'da, özellikle de Hürmüz Boğazı'nda gerilimi artırmış durumda.

Son üç günde bölgedeki gemilere yapılan saldırılarda 2 Hintli denizci hayatını kaybederken, birden fazla kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı - Son Dakika

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