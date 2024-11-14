Hisart Canlı Tarih Müzesi 10 Yaşında - Son Dakika
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Hisart Canlı Tarih Müzesi 10 Yaşında

Hisart Canlı Tarih Müzesi 10 Yaşında

Kağıthane'deki müze, 10 yıldır ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

14.11.2024 11:46
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Türkiye ve dünya tarihine etki eden medeniyet ve olaylara ait çok sayıda eserin yer aldığı "Hisart Canlı Tarih Müzesi", 10. yılını kutluyor.

Tarihin önemli olaylarının canlandırıldığı dioramalara ve yakın zamana ilişkin hazırlanan güncel objelere ev sahipliği yapan müzede, üzerine birebir orijinal kıyafetler giydirilmiş 350'yi aşkın büyük manken, irili ufaklı 10 binlerce maket, aksesuar, fotoğraf, obje, afiş, tablo ve kostüm yer alıyor.

Kağıthane'de yer alan müze, bünyesindeki çok sayıda eserle ve tarihi olayları ele alan bölümleriyle 10 yıldır her yaştan ziyaretçisini tarihin sayfalarında yolculuğa çıkarıyor.

Müzenin kurucusu, diorama, maket, resim ve heykel sanatçısı, koleksiyoner ve iş insanı Nejat Çuhadaroğlu, AA muhabirine, Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin hikayesini anlattı.

Dünyanın ve Türkiye'nin tarihi arşivi açısından Hisart'ın çok önemli bir konumda olduğunu belirten Çuhadaroğlu, müzenin dünyada başka bir örneğinin bulunmadığını söyledi.

"Eve sığmadığı için müze yaptım"

Çuhadaroğlu, müzenin, Türkiye yaşadığı sürece ilelebet yaşayacağını dile getirerek, "Çünkü bu müze benim değil. Artık Türkiye'ye mal olmuş bir yer. Kendi alanında dünyada ilk ve tek. Gelecekte İstanbul'a yakışan merkezi bir alanda ziyaretçileriyle çok daha fazla beraber olacak. 10 senedir özellikle amaçladığım konu, bu müzeyi daha büyük bir yere, daha merkezi bir yere taşımak. İkincisi yurt dışı ağırlıklı olmak üzere sergilere ağırlık vermek. Hisart'ı önümüzdeki senelerde bir dünya markası haline getirmek ve Türk tarihini dünyaya tanıtmak istiyoruz." dedi.

Müzenin ortaya çıkış hikayesini anlatan Çuhadaroğlu, "Hisart 45 senelik birikimin sonuçlarıdır. Önce maket yaparak sonra diorama, antika gerçek eserleri toplayarak ortaya çıkan şeyler eve sığmadığı için müze yaptım. Yaptıklarımı da her yaştan, her kesimden insanların görmesini arzu ettim." diye konuştu.

Filistin'e dair eserler müzeye eklenecek

Çuhadaroğlu, müzede kronolojik bir serüven olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Müze, yaklaşık 1500 yıllık bir tarihi kapsıyor. Anadolu Selçuklularından başlayıp tüm Osmanlı dönemindeki önemli savaş ve olaylar yer alıyor. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'yla ilgili görebileceğiniz en zengin koleksiyon burada. Ayrıca Kore Savaşı, Vietnam Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı dahil günümüze kadar gelen önemli savaş ve olaylar, en ince ayrıntısına kadar işlenmiş sıra dışı eserler ve diorama canlandırmalarıyla ziyaretçileri bekliyor."

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılara dair eserlerin de müzeye ekleneceğine dikkati çeken Nejat Çuhadaroğlu, "Karabağ Savaşı ve epeydir üzerinde çalıştığım Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı da müzemize ilerleyen süreçte eklenecek." ifadesini kullandı.

Nejat Çuhadaroğlu, 10. yıla özel çok farklı dönemlere, karakterlere ait eserlerin sergilendiğini de aktararak, "Atatürk'ün Çanakkale'de savaştığı döneme ait kılıç, enveriye kaması ve silahı var. Ayrıca Çanakkale Savaşı döneminde boğazlar komutanı olan Cevat Paşa'ya ait eşyalar var. Bunun dışında birçok Osmanlı sultanına ve vezirine ait eşyalar var. 15 padişaha ait eserler ve Pargalı İbrahim Paşa, Gazi Osman Paşa'ya kadar çok önemli paşaların eserlerini de sergiliyoruz." dedi.

Müzeye her yaştan kişilerin geldiğini söyleyen Çuhadaroğlu, ziyaretçilerin tatmin olmuş, "iyi ki gelmişim" diyerek müzeden çıktığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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