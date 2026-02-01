Hitit Kültür Merkezi Açılışı... Özgür Özel: "Mecitözü'nün Eski Günlerine Kavuşması İçin Bu Binayı Mecitözü'ne Yapanı Cumhurbaşkanı Yapmak Lazım"

(ÇORUM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum'da İBB Mecitözü Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Erdoğan, kimseye iyi gelmediği gibi bu iktidarıyla Mecitözü'ne de iyi gelmemiş. Bu kadar Cumhuriyet kurumunun, eserinin, devlet dairesinin olmadığı yerde, beş bankanın kaçıp gittiği yerde, adliyenin, askerlik şubesinin gittiği yerde tabii ki nüfus artmaz, tabii ki bu gibi zorluklar yaşanır. Mecitözü'nün yeniden eski günlerine kavuşması, canlanması, hizmet görmesi için ne yapmak lazım? İşte bu binayı Mecitözü'ne kim yaptıysa onu cumhurbaşkanı yapmak lazım. O zaman yüzünüz gülecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerin 86'ncısını gerçekleştirmek üzere dün akşam Çorum'a geldi. Özel, bugün miting öncesinde, temeli 2023 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından atılan Çorum Mecitözü Hitit Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Özel, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Burası yedi dönemdir CHP'nin kazandığı, bu ilçenin partimizden, partimizin de bu ilçeden desteğini esirgemediği, hepimizin çok kıymet verdiği, insanının sıcaklığını bildiğimiz, yapılan her hizmeti hak eden, daha fazlasını hak eden bir ilçemiz. Mecitözü çok partili sistemde 15 kez belediye başkanı seçmiş. 10'unu sosyal demokratlar kazanmış. Geçmişte 14 oy farklı kazandığımız da olmuş, bu sefer olduğu gibi yüzde 11'in üzerinde bir farkla kazandığımız da. 2024 seçiminde benim annem, babam gibi bir öğretmen olan Veli Aylar'a partimiz görevi verdi. Siz de ona Mecitözü için bir dönem daha çalışma, bir dönem daha hizmet etme imkanı verdiniz. Veli Başkan'ı bugüne kadar yaptıkları için ve bundan sonra yapacakları için yürekten kutluyoruz. Sağ olsun, var olsun.

"Burası Mecitözü Belediyesi'nin imkanlarıyla Mecitözü'ne kazandırılacak bir yer değil"

Başkanımız gece gündüz çalışıyor. Sayın Erdoğan, CHP belediyeleri çok iyi yönetip daha sonra Türkiye'de birinci parti olunca talimat verdi. 'CHP'li belediyeleri silkeleyin. Sigortadan, vergi borçlarından göz açtırmayın. Faiziyle birlikte alın. Paralarından kesin' dedi. Burası Mecitözü Belediyesi'nin imkanlarıyla Mecitözü'ne kazandırılacak bir yer değil. Başkan ihtiyaçları saydı. Proje hakkında Genel Sekreter Yardımcımızdan Nuri Başkanımızın talimatıyla bilgi aldık. Bu aynı anda pek çok ihtiyacı ortadan kaldıran, çok amaçlı 500 kişilik salonuyla, kışın düğün salonu olarak kullanıldığında muhteşem alanıyla, misafirler için misafirhanesiyle, kent lokantasıyla ve Mecitözü'nde ihtiyaç duyulan her fonksiyona cevap veren yapılarıyla çok önemli bir eser kazandırılıyor burada.

"Burası Ekrem Başkan'ın Anadolu'ya 36'ncı dokunuşu"

Ekrem Başkan'ın Anadolu'ya bakış açısı önemli. İki yılda burası yapıldı. 280 milyon liraya mal oldu. 4 bin 250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş, 192 kişilik konferans salonuna sahip, iki eğitim salonuyla, organizasyon, fuar alanlarıyla dört dörtlük bir hizmet. Ekrem Başkan'ın Anadolu'ya 36'ncı yatırımı. Çorum'da da Rize'de de deprem bölgesinde de İBB'nin imkanlarıyla, Ekrem Başkan'ın önerisiyle, İBB çalışanlarının emekleri, gayretleriyle, İBB Meclisimizin onaylarıyla kazandırdığımız 36'ncı eser bu. Bütün imkansızlıklara, engellemelere rağmen yapıyoruz. Şaka değil, belediye başkanı ve belediyeyi yönettiği bütün bürokratlar cezaevine konmuşken 'CHP çalışamasın, hizmet edemesin. CHP'yi, İBB'yi felç edelim. Onları meşgul edelim ki milletin gönlüne girmesinler. Bir kez daha bizi yenmesinler. Gelecek seçimlerde iktidar olmasınlar' diye bu kötülükler yapılırken bu hizmetler yapılıyor. Mecitözü dediğinizde mütevazı, küçük bir kalabalık bekliyor olabilir birileri ama nereye baksak Mecitözü'nün güzel insanlarının parlayan gözlerini, sıcacık kalplerini görüyoruz.

"AK Parti emekliye iyi gelmediği gibi Mecitözü'ne de iyi gelmemiş"

Mecitözü'ne gelirken aklımda Cumhuriyet'in çok önemli bir ilçesi, çok güçlü bir yerleşim, çok kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış topraklar ve Cumhuriyet için çok önemli bir ilçe. Bugün Mecitözü'nün nüfusunu sordum. Baktık, köyleriyle birlikte 13 bin. Şu anda merkez nüfus 6 bin. AK Parti geldiğinde buranın nüfusu 26 bindi. 26 binden 13 bine yarı yarıya nüfusun azaldığı bir yerdeyiz. Yani AK Parti emekliye iyi gelmediği gibi öyle ya sekiz çeyrek altın alıyordu emekli maaşı, şimdi iki çeyrek altın almaz; asgari ücretliye iyi gelmediği gibi, yedi çeyrek altın alıyordu asgari ücretli, şimdi üç çeyrek altın almaz; bir kilo buğday satıyordu çiftçi, altı kilo buğday satın alıyordu, şimdi bir kilo buğday bir litre mazotu zor alıyor. Esnaf desen çiftçide olmayınca, emeklide, emekçide olmayınca esnaf sürünüyor. Bütün gençlerin gözü yurt dışında. Mecitözü'nde olan İstanbul'a gitmek istiyor, İstanbul'da olan Avrupa'ya gitmek istiyor. Ama AK Parti iktidarı Mecitözü'ne de iyi gelmemiş.

"Mecitözü'nün yeniden eski günlerine kavuşması için bu binayı Mecitözü'ne yapanı cumhurbaşkanı yapmak lazım"

Ne olmuş? Altı tane banka şube kapatmış burada. Adliye varmış, kapanmış. Pancar dairesi varmış, kapanmış. Telekom kapanmış. Kamu dairesi kapanmış. Askerlik şubesi kapanmış. Orman idaresi kapanmış. Cezaevi kapanmış. Beke Kaplıcası 25 yıldır kapalı bekliyormuş turizm olacak diye, doğru mu? 'Bizi batırdı Tayyip' diyor. Sayın Erdoğan, kimseye iyi gelmediği gibi bu iktidarıyla Mecitözü'ne de iyi gelmemiş. Bu kadar Cumhuriyet kurumunun, eserinin, devlet dairesinin olmadığı yerde, beş bankanın kaçıp gittiği yerde, adliyenin, askerlik şubesinin gittiği yerde tabii ki nüfus artmaz, tabii ki bu gibi zorluklar yaşanır. Mecitözü'nün yeniden eski günlerine kavuşması, canlanması, hizmet görmesi için ne yapmak lazım? İşte bu binayı Mecitözü'ne kim yaptıysa onu cumhurbaşkanı yapmak lazım. O zaman yüzünüz gülecek.

"Erdoğan seçimleri kazansaydı olmayacak 800 tane kreşte, bu ülkenin yoksul ailelerinin çocukları kreşe gidiyorlar"

İyi belediyecilik, halktan yana belediyecilik tesadüfen ya da Ekrem Başkanımızın bir başına, tek başına, münferiden üstlendiği, yaptığı bir iş de değil. O Belediyeler Birliği Başkanı olarak bütün belediye başkanlarımıza başkanlık ediyordu. Bu hizmetleri bütün Türkiye'de karınca kararınca, gücümüz yettiğince bütün engellemelere rağmen vermeye devam ediyoruz. Türkiye genelinde kreş sayımız 800'e ulaştı. Bu ülkenin yoksul ailelerinin çocukları kreşe gidiyorlar. 77 öğrenci yurdu yaptı CHP'li belediyeler. 165 tane kent lokantası var. 166'ncısı burada açılacak. Dört kap sıcak yemeği, yarım tas çorba fiyatına veriyor. Yurt genelinde 160 halk marketimiz var, halk mandıralarımız var, halk ekmeğimiz var. Buralarda mandıra ürünleri, et, kıyma yarı fiyatına satılıyor. Bunları belediyelerimizin gücünün yettiği, imkanları nispetinde her yerde yapmaya çalışıyoruz.

"Taş üstüne taş koymadan bu Hitit Kültür Merkezi nasıl olacak Tayyip Bey"

Bir yandan da karalama kampanyasıyla Tayyip Erdoğan gidiyor, 'Taş üstüne taş koymadılar' diyor. Deprem bölgesine 'Bir yılda yapacağız' deyip bir yıl sonunda yüzde 2'sini sadece yaptıkları, iki yılda yüzde 30'unu yaptıkları, nihayet üç yılın sonunda devletin bütün imkanlarıyla bile yüzde 70'e ulaştıkları deprem konutları var. Anahtarını vermeden boş senede imza istiyorlar. Deprem kanunu, afet kanunu 'Faiz yasak' diyor. Faiz hanesini boş bırakmış, oraya çizgi çekene anahtarını vermiyorlar. Bir de çıkmış 'CHP taş üstüne taş koymuş mu' diyor. Taş üstüne taş koymadan bu Hitit Kültür Merkezi nasıl olacak Tayyip Bey? Bu Hitit Kültür Merkezi'ni görmeyen, Allah muhafaza Allah'ın gücüne gider. Taş olursun. 'Taş üstüne taş koymadın' dersen bu eserin karşısında taşa dönersin. İnsanın bir kez ters gitmesin işi, muhallebi yerken kırılır dişi. Şimdi bunlar ilk zamanlarda ne yapsalar övülüyor. Diyorlardı ki 'Ne yapsak yarıyor. Allah'ım verdikçe veriyor.' Şimdi millet bunların gerçek yüzünü gördü. Hasetliklerini, fenalıklarını gördü. Millet gördü ki adam 20 bin lira emekliye maaş veriyor. Kendi 20 milyon liralık, yani bin emeklinin aldığı emekli maaşını koluna saat diye takmış. 'Biz emekliye 28 verelim.' 'Hayır' diyor, oy kullanıyor, kolunda bin emeklinin alacağı maaş kadar saat var. Millet bunların ne olduğunu gördü artık.

"Bunlar çelme çaktıkça, millet kolumuzdan ayağa kaldırıyor"

Öyle bir noktaya geliyor ki bu insanlar artık kendileri açken, yoksulken saraylarda yaşayanları, şatafat içinde yaşayanları ve kendine hizmet edenleri hapse atanları ve hasetlik yapanları gördü. Geçen cuma Ankara'dan İstanbul'a, anahtar dağıtmaya gidiyorum. Bakan açıklama yapmış. 'CHP ne yapıyor? Kentsel dönüşümde ne yaptı, bana söylesinler' demiş. Bir saat sonra ne yaptığımızı söyledik. İstanbul Kartal'da Kaper Sitesi'nde bin 400 mağdura, 2 bin 600 tane insanın yaşayacağı muhteşem altı sitenin birden anahtarlarını dağıttık, 'Kentsel dönüşüm böyle olur' dedik. Allah sizi inandırsın, bunlar karaladıkça Allah yardım ediyor, bunlar kötüledikçe millet takdir ediyor. Bunlar yalana boğulmuş. Dört bir yanda Türkiye'de belediyeler çırpınıyor, kentsel dönüşüm yapıyor. Bunlar imzayı atmaz, izni vermez, kaynak yaratmaz. 'İstanbul'da yarısı senden, yarısı benden' der. Kendi ellerinden. Yalova Belediyesi 'Bize de yap' der. Yapmaz. Neden? CHP'li belediye. Her türlü zorluğu çıkarıyorlar. Ama bunlar çelme çaktıkça biz tökezlemeye kalkalım, millet kolumuzdan ayağa kaldırıyor. Omuz omuzayız, kol kolayız. El eleyiz, gönül gönüleyiz.

"En sonunda kalbi taşlaşanlar değil, kalbinde millete hizmet aşkı olanlar kazanacak"

İnsan bir düşünür, der ki 'Bu belediyelerin ekseriyeti bendeydi. Ne oldu da CHP bir anda ayağa kalktı, şaha kalktı. Yüzde 65'i kazandı, 411 belediye kazandı? Bir sene sonra ölçtürdüm, millet bunları takdir ediyor. Demek ki bu gençlerin, bu Ekrem'in, bu Mansur Yavaş'ın, bu Mersin, Adana, Antalya belediye başkanlarının, bu yeni kazandıkları Anadolu'daki; Kastamonusunun, Kırıkkalesi'nin, Ege'deki; Uşak'ın, Afyon'un, Kütahya'nın ferasetli insanlarının bir bildiği var. Benim yapamadığımı birileri yapıyor. Güler yüz var, gençlik var, dürüstlük var, hizmet var. Demek ki millet bunu takdir ediyor' diyeceğine çelme çakıyorlar, karalama yapıyorlar. Onun için biz de bunların kötü sözüne kulağımızı tıkıyoruz, milletimizin gözünün içine bakıyoruz. En sonunda gönül kıranlar değil, gönül yapanlar kazanacak. Kalbi taşlaşanlar, bu kadar hizmeti gördüğü halde işte 'Taş üstüne taş koymuyorlar' yalanına sığınan, kalbi taşlaşmış olanlar değil; kalbinde insan sevgisi ve millete hizmet aşkı olanlar kazanacak. Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız. Söz veriyorum.

"İmamoğlu'nu Mecitözü'ne cumhurbaşkanı olarak getireceğiz"

Mecitözü'ne daha önce de geldik, şimdi de geldik, yine geleceğiz. Allah izin verecek, siz takdir edeceksiniz bu Mecitözü'ne nasıl bu binaları kazandırdıysak, Mecitözü neyi hak ediyorsa onu yapmak üzere iktidar partisinin genel başkanı olarak yine geleceğim, sizinle yine kucaklaşacağız. Bugün buraya gelemedi. Burası 18-20 metre bir yer. Bunun yarısı kadar bir yerde, bir senedir tek başına kalan ama her yerde bu ülke için çalışan Ekrem İmamoğlu var. Er ya da geç onu bu Mecitözü'ne cumhurbaşkanı olarak getireceğiz. Kara kışta cumartesi-pazarları eksi dört-altı derecede milletin bıyıkları donarken miting yapıyoruz. Bugün geldik burada, sizin yanınızda güneşi gördük. Sıcacık yüzlerinizi, kalplerinizi gördük."

Özel'in konuşmasının ardından hediye takdimi ve kurdele kesimi yapıldı.