Hizbullah\'dan İran\'a Destek Gösterisi

Lübnan'da Hizbullah taraftarları, İsrail ile karşılıklı saldırılara devam eden İran'a destek gösterisi düzenledi.

Başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde toplanan Hizbullah destekçileri, İran milli marşını okudu ve destek sloganları attı.

Göstericiler, İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile İran lideri Ali Hamaney ve İran'ın eski lideri Ayetullah Humeyni'nin fotoğraflarını taşıdı.

İran, Filistin, Lübnan ve Hizbullah bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişinin öldüğü, 1277'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.