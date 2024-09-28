Hizbullah Lideri Nasrallah\'ın Ölümü İddia Edildi

Güncel

(ANKARA) - İsrail Ordusu gece boyunca Beyrut çevresini hedef alan saldırılarının ardından Hizbullah lideri Hasaan Nasrallah'ın öldürüldüğünü iddia etti. İsrail'e ait istihbarat servisleri gece saatllerinde Nasrallah'ın öldürüldüğü iddia etse de Hizbullah bu iddiayı yalanlamıştı.

İsrail Ordusu'nun, Lübnan topraklarında Hizbullah'a yönelik saldırılarını yoğunlaştımasının ardından savaşın bölgeye yayılması endişeleri artıyor. İsrail Ordusu boyunca Lübnan'ın güneyindeki banliyö bölgesine yönelik saldırıların sonucunda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü iddia etti. İsrail Ordusu'nun X hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Hasan Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek" denildi.

İsrail'e ait istihbarat servisleri gece saatllerinde Nasrallah'ın öldürüldüğü iddia etse de Hizbullah bu iddiayı yalanladı. Nasrallah'ın durumu belirsizliğini koruyor. ABD medyasına konuşan güvenlik uzmanları göre Beyrut'un Dahiye bölgesindeki yönelik geniş çaplı saldı sırasında orada bulunması durumunda Nasrallah'ın hayatta kalma olasılığının düşük olduğunu öne sürdü. İsrail Ordusu daha sonra Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda Hizbollah'ın füze birliği komutanı Muhammad Ali Ismail'in ve yardımcısının öldürüldüğü iddia etti.

Diğer yandan İsrail'in kuzeyindeki Galile bölgesine yönelik saldırıların ardından bölge kaynakları İsrail Ordusu Batı Şeria'ya roket atışları gerçekleştirdiğini bildirildi. İsrail Ordusu Tel Aviv kıyılarının da roket saldırıları ile hedef alındığını ancak roketlerin denize düştüğünü açıkladı. İran tarafından desteklenen Iraklı milis güçler, gece boyunca İsrail'e yönelik saldırıların birçoğunun sorumluluğunu üstlendi. İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesinde yoğunlaşan saldırılarının ardından oluşan enkazda ve sığınaklarda mahsur kalan kişileri bulmak için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ile ilgili henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı ancak bölge kaynakları çocuklar ve kadınlar dahil olmak üzere çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını belirtiyor.

Gelişmelerin ardından 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ziyaretini kısaltarak İsrail'e döndü. Netanyahu'nun Genel Kurul'daki konuşması sırasında Türkiye dahil birçok ülkenin heyeti Genel Kurul salonunu terkederek İsrail Başbakanı'nı protesto etmişti.