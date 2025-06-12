Hızlı Demiryolu Projesi Temel Atılıyor - Son Dakika
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Hızlı Demiryolu Projesi Temel Atılıyor

Hızlı Demiryolu Projesi Temel Atılıyor
12.06.2025 13:49
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Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin Delice-Çorum etabının temeli atılıyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Demiryolu Projesi' kapsamında Delice-Çorum etabının temel atma töreninin cumartesi günü gerçekleştirileceğini belirtti. Uraloğlu, söz konusu hattın kuzey-güney yönlü hızlı demiryolu koridorunun önemli bir halkasını teşkil ettiğini, yaklaşık 8 milyon kişinin daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının resmi temel atma törenini cumartesi günü gerçekleştireceklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, projenin sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte stratejik bir hat olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye bağlayan demiryolu omurgasını güçlendirmeye devam ediyoruz. Kırıkkale-Çorum-Merzifon-Samsun güzergahında inşa edilecek demiryolu projesi kapsamında hayata geçireceğimiz 120 kilometrelik Delice-Çorum etabı, Karadeniz'in, İç Anadolu'ya ve Akdeniz limanlarına hızlı tren hatlarıyla bağlanmasında önemli rol oynayacak" dedi.

'HIZLI VE ÇEVRECİ BİR TAŞIMACILIK AĞI'

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin, Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu Projesi ile entegre olacağını dile getiren Bakan Uraloğlu, hattın Samsun-Çorum-Delice-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla-Yenice üzerinden Mersin Limanı'na kadar uzanacak olan kuzey-güney hızlı demiryolu koridorunun önemli bir halkasını teşkil ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturuyoruz. Bu ağ kapsamında Artvin'den itibaren, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerimiz Ankara merkezli ulusal hızlı demiryolu ağımıza dahil olacak. Hattın devamında Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Mersin de bu ağa dahil olacak ve böylece yaklaşık 8 milyon kişi daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak" ifadelerini kullandı.

'KIRIKKALE-ÇORUM ARASINA 26 KÖPRÜ VE VİYADÜK'

Saatte 200 kilometre hıza uygun tasarlanan Delice-Çorum arasındaki 120 kilometrelik bölümde 8 delme tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üstgeçit ve 84 altgeçit yer alacağını belirten Bakan Uraloğlu, ayrıca Alacahöyük'te bir sayding inşa edileceğini belirtti. Uraloğlu, hat kapsamında Delice Yolcu ve Yük İstasyonu, Sungurlu OSB-Yük İstasyonu, Sungurlu Yolcu İstasyonu, Çorum Yük İstasyonu ve Çorum Yolcu İstasyonu olmak üzere 5 istasyon inşa edileceğini de belirtti.

Delice-Çorum ve devamında yapılması planlanan 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ankara-Samsun arasındaki hat üzerinde yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hızlı Demiryolu Projesi Temel Atılıyor - Son Dakika

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