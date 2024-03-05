Hollanda'da Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi

Güncel

Hollanda'da Temsilciler Meclisi'nde Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi.

Lahey kentindeki Temsilciler Meclisi'nin giriş bölümünde Filistin'e destek için oturma eylemi düzenleyen bir grup, polis tarafından dışarı çıkartılarak oradan uzaklaştırıldı.

Göstericiler, "Hollanda utan, ellerin kanlı", "Nehirden denize kadar, Filistin özgür kalacak", "Şimdi ateşkes" ve "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Milletvekillerinin yaptığı oturum esnasında ziyaretçi tribününde bulunan bir grup gösterici ise tribüne Filistin bayrağı astı.

İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) Milletvekili olan Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Bosma eylem esnasında mecliste yaptığı konuşmada, göstericiler hakkında şikayette bulunacaklarını, eylemin kınanması gerektiğini, yanlış davranışta bulunan göstericilere meclise giriş yasağı konulacağını söyledi.

Denk Partisi Milletvekili Doğukan Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nde Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendiğini söyledi.

Ergin, birçok insanın, Filistinlilerin suçsuz yere katledilmesi ve Hollanda hükümetinin de buna karşı sessiz kalmasından dolayı kendisini çaresiz hissettiğini söyledi.

Dolayısıyla dünyanın her yerinde olduğu gibi Hollanda'da da insanların sessiz kalmayı tercih etmeyerek tepkisini dile getirdiğini belirten Ergin, tüm siyasi partilerin göstericilerin haklı taleplerini dinlemesi ve İsrail'in Filistinlilere karşı yaptığı zulme dur demesi gerektiğine dikkati çekti.

Ergin, "Maalesef endişe duyan ve barışçıl bir şekilde tepkisini dile getiren duyarlı Hollanda vatandaşları İsrail yanlısı siyasi partiler tarafından Yahudi düşmanı olarak ilan ediliyorlar. Biz her zaman haklının ve mazlumun yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ergin, şu sözlerle devam etti:

"Bugün Hollanda Parlamentosu'nda kürsü dokunulmazlığı hiçe sayılarak mahkeme kararı olmadığı halde, 'Nehirden denize kadar Filistin özgür kalacak' sloganı, Yahudilere karşı nefret suçu olarak lanse edilmektedir. Gazze'deki vahşete karşı çıkmak, İsrail düşmanlığı yapmakla eşdeğer görülmektedir. Özgürce düşüncelerini ifade etmek isteyen protestocuları bozguncu olarak etiketlemek, sözde demokrasi ve insan haklarına saygılı olduklarını söyleyen siyasi partilerin insanlıktan nasibini almadıklarının açık bir göstergesidir."