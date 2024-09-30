Homeros'un Bornova'sında Kitap Günleri Başladı - Son Dakika
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Homeros'un Bornova'sında Kitap Günleri Başladı

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Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri, Türkiye'nin en geniş katılımlı kitap fuarlarından biri olarak kapılarını açtı. Etkinlik, 62 yayınevi ve 430 yazarın katılımıyla 6 Ekim'e kadar devam edecek.

30.09.2024 12:20  Güncelleme: 13:04
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin bu yıl beşinci kez düzenlediği "Homeros'un Bornova'sında Kitap Günleri", Türkiye'nin en geniş katılımlı kitap fuarlarından biri olarak kapılarını açtı. Bornova Belediye Başkan Ömer Eşki, Kitap Günleri'nin sadece Bornova değil, Türkiye genelinde en geniş katılımlı organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, Homeros'un Bornova'sını dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Yoğun ilgi gören açılış, Bornova Belediyesi Kadın Ritim Grubu'nun performansı ve Dünya'dan Ezgiler Dinletisi ile başladı. Kitapseverlerin keyifli anlar yaşadığı açılışta Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi kütüphanelerine en çok kitap bağışı yapan Nazmiye Çıray'a ve etkinliğin onur konuğu Yazar Ahmet Ümit'e teşekkür plaketi takdim etti.

"Homeros'un Bornovası'nı dünyaya tanıtacağız"

Heyecanını "Ben de bir zamanlar bu kitap günlerinde personel olarak çalışıyordum. Arkadaşlarımla birlikte hayal kuruyorduk; Ahmet Ümit gibi bir yazarımız gelsin diyorduk" sözleri ile paylaşan Başkan Eşki, Kitap Günleri'nin sadece Bornova değil, Türkiye genelinde en geniş katılımlı organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, "Homeros'un Bornova'sını dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Sanat bizim en temel gücümüz. Kitap Günleri, birçok çocuk için yeni başlangıçlar yaratacak" dedi.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi müjdesi

Kitap Günleri vesilesiyle kültür ve sanata verilen öneme dikkat çeken Eşki, Bornova Büyükpark'ta yıkılarak yeniden inşa edilmesi planlanan yeni Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nin müjdesini de verdi. Başkan Eşki, merkezin İzmir'in en güzel sahnesine ev sahipliği yapacağını söyledi.

Ahmet Ümit'ten teşekkür

Etkinliğin onur konuğu Ahmet Ümit, Bornova Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki çabalarını övdü. Ümit, "Kültür ve sanat bir toplumun gelişimi için vazgeçilmezdir. Bu tür etkinlikler geleceğimiz için çok önemli" diyerek emek veren herkese teşekkür etti.

10 Günlük kültür şöleni devam ediyor

6 Ekim'e kadar sürecek etkinlikte 62 yayınevi ve 430 yazar kitapseverlerle buluşacak. İnci Aral, Üstün Dökmen, Cezmi Ersöz ve Latife Tekin gibi pek çok önemli yazar, kitapları ve edebiyatın toplumsal rolü üzerine söyleşiler gerçekleştirecek.

İnci Aral: 2 Ekim 2024 Çarşamba

Saat: 19.00-20.00

Konu: Reşat Nuri Güntekin ve Yeşil Gece

Balçiçek İlter: 2 Ekim 2024 Çarşamba

Saat: 15.00-16.00

Konu: Herkes Sevilmenin Peşinde, Sevmenin Değil… Oysa Aşk Emek İster."

Av. İsmail Doğan Subaşı: 3 Ekim 2024 Perşembe

Saat: 18.00-19.00

Konu: Mahalle'den başlamalı

Mine Söğüt: 3 Ekim 2024 Perşembe

Saat: 19.00-20.00

Konu: Bazen tek kelime yeter. Ama insan ya o kelimeyi bulamazsa?"

Üstün Dökmen: 4 Ekim 2024 Cuma

Saat: 19.00-20.00

Konu: Yaşamı Okumak

Deniz Erbulak: 5 Ekim 2024 Cumartesi

Saat: 15.00-16.00

Konu: Romanda atmosferi kurmak

Latife Tekin: 5 Ekim 2024 Cumartesi

Saat: 19.00-20.00

Konu: Sevgili Arsız Ölüm'den Zamansız'a Latife Tekin'le Söyleşi

Cezmi Ersöz: 6 Ekim 2024 Pazar

Saat: 14.00-15.00

Konu: "Gönül Eczanesi"

Homeros\'un Bornova\'sında Kitap Günleri Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Homeros'un Bornova'sında Kitap Günleri Başladı - Son Dakika

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