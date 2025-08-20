Huawei Türkiye'de Pura 80 ile Pazar Etkisini Artırıyor - Son Dakika
Huawei Türkiye'de Pura 80 ile Pazar Etkisini Artırıyor

Huawei Türkiye\'de Pura 80 ile Pazar Etkisini Artırıyor
20.08.2025 15:34
Huawei, İstanbul'da Pura 80 akıllı telefon serisini tanıtarak Türkiye'deki etkisini güçlendiriyor.

İSTANBUL, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen teknoloji devi Huawei, Türkiye pazarındaki etkisini yeni akıllı telefon serisi Pura 80 ile güçlendiriyor. Salı gecesi İstanbul'da düzenlenen görkemli lansmanda tanıtılan seri, gelişmiş kamera sistemleri ve şık tasarımıyla öne çıktı. Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Wan Fei, açılış konuşmasında şirketin Türkiye'de tablet ve akıllı telefon başarısını yeniden tanımladığını vurguladı.

Türkiye'de giyilebilir elektronik cihazlar pazarında yüzde 25'lik payıyla lider konumda olduklarını açıklayan Wan Fei, tablet segmentinde yıllık sevkiyatların yüzde 104 arttığını, akıllı telefonlarda ise premium, inovasyon ve moda odaklı ürünlerle yüzde 3 büyüme kaydettiklerini belirtti.

Lansman sonrası Xinhua'ya konuşan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ersin Çelik, şirketin her zaman son kullanıcıya en son teknolojiyi en üst düzey deneyimle sunmayı hedeflediğini söyledi. Çelik, "Öncelikli olarak ilk başta telefon ve tablet alanında başladığımız bu yolculukta daha sonradan da başta giyilebilir teknolojiler olmak üzere birçok alanda, birçok kategoride yatırımlarımız devam etmektedir" dedi. Çelik, özellikle telefonlarda kameranın, kullanıcıların günlük yaşamında giderek daha önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Gece ve uzak ve yakın mesafe çekimleri gibi görüntüleme özelliklerinin kullanıcıların ilgisini çektiğini belirten Çelik, "Biz de ürün geliştirmede buna yönelik çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Moda fotoğrafçısı Nihat Odabaşı, fotoğrafların son derece net olduğunu, renk ve keskinliğin mükemmel seviyede olduğunu ve cihazın beyaz, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle şık tasarımının da dikkat çektiğini söyledi.

Mobil fotoğrafçı Hürdoğan Keskin ise cihazla kendi deneyiminden bahsederek, "İnsan ve şehir fotoğraflarında 20-25 metre uzaklıktan bile detaylı çekim yapabiliyorum. İnanılmaz detay veriyor ve kumlanma çok az. Bu, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir standart" diye ekledi.

Teknoloji içerik üreticisi Samet Jankovic ise Xinhua'ya verdiği röportajda Çin ürünlerinin Türkiye'deki popülaritesine dikkat çekti. Telefonlardan akıllı saatlere, tabletlerden bilgisayarlara kadar günlük yaşamda kullanılan birçok cihazın Çinli markaların elinden çıktığını vurgulayan Jankovic, "Hatta bir akıllı gözlük almak isteseniz bile çoğu zaman Çinli bir marka tercih ediliyor. Çin bizim ülkemizde olmazsa bu gerçekten bizim için teknoloji konusunda bir kayıp olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Huawei'nin Türk tüketicilerin tüm taleplerini karşılayan cihazlar sunduğunu da vurgulayan Jankovic, "Bir akıllı saati aldığımda koşu modu, yüzme modu, adım sayma ve gece uyurken nefes farkındalığı gibi tüm özelliklerin olmasını istiyorum. Bu nedenle Huawei bu konuda gerçekten çok başarılı" diye konuştu.

Türkiye pazarında Huawei'nin yanı sıra Oppo ve Xiaomi gibi diğer Çinli markalar da güçlü bir konumda. Her iki marka, fiyat-performans odaklı ürünleriyle geniş kitleler tarafından tercih ediliyor.

Kaynak: Xinhua

Akıllı Telefon, Teknoloji, İstanbul, Türkiye, Finans, Güncel, Huawei, Son Dakika

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
