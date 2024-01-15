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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kudüs İslam hakimiyeti altında özgür bir şehir olacak - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kudüs İslam hakimiyeti altında özgür bir şehir olacak

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul'da düzenlenen 'Filistin'e Özgürlük' forumunda yaptığı konuşmada, Kudüs'ün İslam hakimiyeti altında her üç din için özgür bir şehir olduğunu ve yakın bir gelecekte tekrar böyle olacağını belirtti. Yapıcıoğlu, İsrail'in vahşet ve katliamda sınır tanımayan siyonist işgal rejiminin bütün insanlığın huzur ve barışını tehdit ettiğini ifade etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kudüs İslam hakimiyeti altında özgür bir şehir olacak
15.01.2024 - 17:09,  Güncelleme: 17:10
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, " Kudüs, İslam hakimiyeti boyunca her üç din için özgür bir şehirdi ve inşallah yakın bir gelecekte tekrar böyle olacaktır. Ümitsizlik yoktur. Her gecenin bir sabahı vardır. Her kıştan sonra bir bahar gelmektedir." ifadesini kullandı.

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamaya göre Yapıcıoğlu, uluslararası birçok kurumun desteğiyle İstanbul Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlenen 'Filistin'e Özgürlük' forumunda konuştu.

Yapıcıoğlu, Gazze'deki direnişin, yeryüzüne iman pompalayıp dünyaya insanlık dersi verdiğini aktararak, günümüzde Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin davasından söz edilebiliyorsa bunun için "Filistin Direnişi"ne borçlu olunduğunu belirtti.

İsrail'in siyasi tarihte toprağı ve halkı olmadığı halde kurulan tek devlet olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, "Bugün dünyanın gözleri önünde bütün insani değerler ayaklar altına alınarak Gazze'de büyük bir vahşetle soykırım devam etmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar vahşet ve katliamda sınır tanımayan siyonist işgal rejiminin bu pervasızlığının arkasında Müslümanların dağınıklığı ve İslam ülkelerinin tepkisizliği vardır. Yeryüzündeki en tehlikeli ırkçılık olan siyonizm, bugün yalnızca Filistinlileri ya da Müslümanları değil, Hristiyan ve Museviler de dahil olmak üzere bütün bir insanlığın huzur ve barışını tehdit etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Yemen'de gerçekleştirilen saldırılar ile Türkiye'yi ve İran'ı hedef alan son terör olaylarının bir kez daha bütün bölge ülkelerinin, siyonizmin hedefinde olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kudüs'ün yakın gelecekte yeniden özgür olacağını vurgulayan Yapıcıoğlu, "Kudüs, İslam hakimiyeti boyunca her üç din için özgür bir şehirdi ve inşallah yakın bir gelecekte tekrar böyle olacaktır. Ümitsizlik yoktur. Her gecenin bir sabahı vardır. Her kıştan sonra bir bahar gelmektedir." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, konuşmasını, Uluslararası Adalet Divanı'nda siyonist İsrail aleyhine yargı süreci başlatan Güney Afrika Cumhuriyeti'ni tebrik ederek sonlandırdı.

Kaynak: AA
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