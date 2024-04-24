Hudut Kartalları, 12 kişiyi yakaladı: 4 PKK, 2 FETÖ, 1 DEAŞ üyesi - Son Dakika
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Hudut Kartalları, 12 kişiyi yakaladı: 4 PKK, 2 FETÖ, 1 DEAŞ üyesi

Hudut Kartalları, 12 kişiyi yakaladı: 4 PKK, 2 FETÖ, 1 DEAŞ üyesi

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının Türkiye'den Yunanistan ve İran'a yasa dışı geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 4'ü PKK/KCK/PYD/YPG, 2'si FETÖ ve 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu olarak belirlendi.

24.04.2024 17:12
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK/PYD/ YPG, 2'sinin FETÖ ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

MSB, Türkiye'den Yunanistan ve İran ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 12 kişinin yakalandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2'sinin FETÖ ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hudut Kartalları, 12 kişiyi yakaladı: 4 PKK, 2 FETÖ, 1 DEAŞ üyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hudut Kartalları, 12 kişiyi yakaladı: 4 PKK, 2 FETÖ, 1 DEAŞ üyesi - Son Dakika
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