Hulusi Akar'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Dileğimiz, temennimiz bir an önce bu fesih kararının uygulanması, silahların bırakılması ve 86 milyon vatandaşımızın çok daha güvenli ve müreffeh bir şekilde hayatını sürdürmesi." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Akar, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüştü.

Akar, burada yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası, "Terörsüz Türkiye"nin gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin tarihsel birikimine dikkati çeken Akar, "Bu tarih bizim için şanlı bir tarih. Bu tarihte herkesin yeri var. Dolayısıyla 86 milyonu bir bayrak altında bir millet olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu milli birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde gerçekleştirmek suretiyle sağa sola bakmadan ilerleyeceğiz ve ülkemizi layık olduğu seviyeye getirmeye gayret göstereceğiz." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" konusunda herkesin hassas olması, bu sürece katkı sağlaması gerektiğini ifade eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, jandarma ve emniyet teşkilatı ile güvenlik korucularının omuz omuza terörle mücadele etmesi sayesinde bugünlere gelindiğini vurguladı.

"86 milyon bir aileyiz, bu ailenin rahatını, huzurunu hep beraber sağlayalım"

Akar, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, şunları kaydetti:

"Dileğimiz, temennimiz bir an önce bu fesih kararının uygulanması, silahların bırakılması ve buna bağlı olarak da 86 milyon vatandaşımızın çok daha güvenli ve müreffeh bir şekilde hayatını sürdürmesi. Hiçbir şekilde dezenformasyona, provokasyona meydan vermeyeceğiz. Bu konuda hepimiz uyanık olacağız ve bu çalışmaların başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, sonuçlanması için üzerimize düşen ne varsa hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. Tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz, inancımız çerçevesinde hiçbir zaman etnik, dini, mezhepsel ayrımcılık yapmadık, yapmayız. Birliğimizi, beraberliğimizi her zaman için ön plana çıkardık, çıkarmaya devam ediyoruz. Bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik, vatan ve millet, kalkınmak ve insanlarımızın çok daha rahat bir şekilde yaşaması için ne lazımsa, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, bunların hepsini gerçekleştirmek suretiyle sahip olduğumuz potansiyeli çok verimli bir şekilde kullanacağız. Artık hiçbir mazeretimiz yok, turizmde, ticarette yapılması gereken ne varsa bunları en iyi şekilde yapacağız. Allah'ın izniyle buna da muktediriz, bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü çok can kaybı, zaman kaybı, imkan kaybı oldu. Bu memleketin bir sürü kaynakları heder oldu. Bunlara fırsat vermeyelim, düşmanlarımızı sevindirmeyelim. 86 milyon bir bütün olarak aileyiz, bu ailenin rahatını, huzurunu hep beraber sağlayalım."

"Gazze konusunda hepimiz duyarlıyız"

Türkiye'nin artık sözü dinlenen bir ülke olduğunu aktaran Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye artık uluslararası ortamda özne haline geldi. Türkiye ister güneyimizde ister kuzeyimizdeki bütün çatışmaların, gerginliklerin, krizlerin önlenmesi ve çözülmesi için kilit rol oynuyor. Sadece kendimiz için değil, aynı zamanda bölgenin barışı, istikrarı, gelişmesi, herkesin barış, huzur ve güven içinde yaşaması için de elimizden gelenleri yaptık, yapıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin çektiği cefa başta olmak üzere bir an önce barışın ve huzurun gelmesi için, Ukrayna dahil elimizden gelen katkıyı yaptık, yapacağız. Gazze konusunda hepimiz duyarlıyız. Orada gerçekten bir katliam başladı, daha sonra bu soykırım haline geldi. Orada önce hukuk sonra insanlık bitti. Orada açlık, susuzluk var. Şu anda bir dilim ekmek, bir yudum su dahi orada büyük bir nimet haline dönüştü. Onu dahi engelliyorlar. Bunun durması için de hepimiz elimizden gelen ne varsa, kalbimizle, dilimizle, gücümüz neye yetiyorsa ki herkesin yapabileceği en basit konu boykot... Almayın, kullanmayın."

Türkiye'de son 20-30 yılda yaşanan gelişime dikkati çeken Akar, Türkiye'nin Türk, Kürt, Arap, Zaza ve diğer bütün unsurlarıyla çok daha ileri seviyeye geleceğini dile getirdi.

Akar, Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği gelişmeye değinerek, "Hafif silahlarımızı, topumuzu, mühimmatımızı, İHA'mızı, SİHA'mızı, KIZILELMA'mızı, TİHA'mızı hepsini yapar hale geldik." dedi.

Bu dönemde "Terörsüz Türkiye"nin çok iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Akar, "Herkesin elini taşın altına koyması, bu konuda yapılması gereken ne varsa karınca kararınca katkı sağlaması ve bu milleti terör belasından kurtarmamız lazım. Bu hepimizin boynunun borcudur. Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı ve belirtmiş olduğu gayret de budur. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz ve çok daha rahat, müreffeh, güvenli günlerde çocuklarımızla, torunlarımızla beraber hayatımızı sürdüreceğiz bu cennet vatanda." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yer aldı.