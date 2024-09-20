Hülya Yasemin\'in \'Renklerle Hayat\' Sergisi İzmir\'de Açıldı

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(İZMİR) - Ressam Hülya Yasemin'in "Renklerle Hayat" adlı sergisi, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Renklerin hayatla buluştuğu bir perspektif sunarak ziyaretçilere farklı bir sanat deneyimi yaşatan "Renklerle Hayat" sergisinde, Hülya Yasemin'in 52 eseri bulunuyor. Sanatseverler, 22 Eylül 2024 tarihine kadar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek sergiyi gezebilecek.

Açılış kurdelesini sanatseverlerle kesen Yasemin, resmin kendisi için duyguları anlatan büyülü ve sessiz bir dil olduğunu söyleyerek, "İç dünyamda yaşadığım ve hissettiğim birçok duyguyu renklerle, figürlerle anlatmaya çalıştım. Ürettiğim eserleri sergileme imkanı veren Bornova Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise kültür ve sanata ev sahipliği yapmaktan, sanatçılara destek olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Sanatın her alanında desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Kültür ve sanatı Bornovalılarla daha iyi mekanlarda buluşturmak için fiziki yatırımlarımızı da bir bir ilçemize kazandıracağız" diye konuştu.