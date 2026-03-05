Hürmüz Boğazı'nda Gemi Geçişinde Düşüş

6 Nisan 1920

1- Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişi yüzde 90 azaldı, Ümit Burnu'nda trafik artıyor

Gerçek zamanlı denizcilik takip sistemi Windward'ın verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan 3 Mart'ta toplamda sadece 4 gemi geçiş yaptı

Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi, deniz ticaretinin Körfez geçiş koridorlarından uzaklaştığı yönündeki eğilimi pekiştirdi ve Ümit Burnu'ndaki gemi trafiği 3 Mart'ta son 7 günlük ortalamaya kıyasla yüzde 35 arttı

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

2- İran ile savaş ABD ekonomisi için yeni bir risk oluşturuyor

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi:

"Bunun ekonomik açıdan hiçbir olumlu yanı yok çünkü yüksek petrol fiyatları büyümeyi baskılayacak ve enflasyonu yukarı itecektir"

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola:

"Bunu, ABD ekonomisinin halihazırda karşı karşıya olduğu risklerin üzerine eklenen artan bir risk faktörü olarak değerlendiririm"

(Dilara Zengin/Washington)

3- Bölgesel çatışmalar, Türkiye güzergahındaki Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nun önemini artırdı

Kuzeyde Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Kuzey Koridoru'nun, güneyde bazı ülkelerde yaşanan kaos süreçleri ve son olarak ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar dolayısıyla Güney Koridoru'nun güvensiz hale gelmesi, gözleri Türkiye'nin merkezinde yer aldığı güvenli güzergahlara çevirdi

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Aksoy:

"Orta Koridor, siyasi ve güvenlik riskleri açısından Kuzey ve Güney gibi alternatif güzergahlara kıyasla daha güvenli bir seçenek olarak değerlendirilmektedir"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Yalçın:

"Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi alternatif kara-demir yolu güzergahları, ticarette risk dağılımını sağlamak ve sistemik dayanıklılığı güçlendirmek açısından kritik bir stratejik araç olarak öne çıkmaktadır"

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- MASAK'a geçen yıl 464 bin 10 şüpheli işlem bildirimi yapıldı

996 bin 973 kişi hakkındaki söz konusu bildirimlerin 329 bin 150'si analize tabi tutuldu

Bildirimler, çoğunlukla yasa dışı bahis ve kumar oynatma-oynanmasına aracılık etme, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarını içerdi

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Yeni otomobillerde geçen yıl kasko oranı yüzde 80'e ulaştı

Türkiye Sigorta Birliğinden edinilen bilgiye göre, geçen yıl kaskoda genel sigortalılık oranı yüzde 26'ya çıkarken 0-5 yaş arası kaskolu araçların oranı yüzde 48, otomobillerde ise kasko sigortalılık oranı yüzde 37 olarak kayıtlara geçti

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı:

"Araç parkının yaş dağılımı dikkate alınmadan yapılacak yorumlar eksik kalır. Verilerimiz gösteriyor ki yeni ve görece yeni otomobillerde kasko artık istisnai değil, yaygın bir güvence tercihi haline gelmiştir"

(Bahar Yakar/İstanbul) (Grafikli)

6- Doğayı korumaya 1 dolar, zarar veren faaliyetlere 30 dolar harcanıyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı raporuna göre, doğaya zarar veren faaliyetlere yönelik küresel finansman 7,3 trilyon dolara ulaşırken doğa temelli çözümlere yapılan yatırımlar, yalnızca 220 milyar dolar seviyesinde kaldı

Raporun başyazarı Frankfurt Finans ve Yönetim Okulu Kıdemli Proje Uzmanı Michael König-Sykorova:

"Son yıllarda G20 ülkelerinde görülen iklim politikalarındaki geri adımlar, kısa vadeli çıkarların, kalkınma ve jeopolitik hedefleri ilerletmeye yönelik yatırım kararlarında, ekolojik bütünlüğü yeterince dikkate almaksızın baskın geldiğini gösteriyor. Örneğin, Avrupa Birliği'nde 2035 içten yanmalı motor hedefinin gözden geçirilmesine yönelik tartışmalar, iklim hedeflerinin güvenilirliğinin, sanayi politikası öncelikleri karşısındaki konumuna dair soru işaretleri doğuruyor"

(Yeter Ada Şeko-Zeynep Özturhan/İstanbul)

7- Rekor kıran gümüş fiyatları güneş enerjisinde bakıra geçiş tartışmasını yeniden alevlendirdi

Ocakta 121,62 dolarla rekor kıran gümüş fiyatları, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yeniden 94 doların üzerine çıktı

Uzmanlar, güneş hücrelerinde bakır ikamesinin ilerlediğini ancak sürecin kademeli olacağını belirtiyor

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

8- Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'de ateşkese ve ramazana rağmen halkın acısının dinmediğini bildirdi

MSF'nin Gazze'deki Proje Koordinatörü Hunter McGovern:

"Özellikle İHA'ların sürekli uçmasıyla sakin bir an bile yaşanmıyor. Gazze halkı, hala terör içinde yaşamaya devam ediyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

9- AP Milletvekili Lynn Boylan: "AB, omurgalı davranıp uluslararası hukuku savunmalı"

"Dikkat Filistin'den her uzaklaştığında, İsrail oradaki eylemlerini derinleştiriyor ve çok daha saldırgan hale geliyor. Şu anda gördüğümüz de tam olarak bu"

"(İran'a yönelik saldırılar) Çok açık şekilde yasa dışıdır ve AB de yaptıklarından dolayı sorumluluğun bir kısmını üstlenmelidir çünkü İsrail'e fiilen dokunulmazlık sağlamıştır"

(Şerife Çetin/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- AA'nın "Üretimle Güçlenen Kadınlar" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Kapalı tarım alanında verimi ve besin değerini "ışık reçetesi"yle artırıyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

FAO, projelerle kadınları girişimciliğe cesaretlendiriyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

Endüstriyel bacaların "karbon avcısı"nı dünyaya pazarlıyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

11- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Osmaniye etli kömbesi

İnce hamurun arasına konulan kıymayla hazırlanan kömbe, kentte özel günlerde misafirlere ikram edilen lezzetler arasında ilk sıralarda yer alıyor

(Eren Bozkurt-Tunahan Akgün/Osmaniye) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekşili kesme çorbası

Bilecik'in yöresel lezzetlerinden ekşili kesme çorbası, dağ eriğinin aromasıyla damaklarda farklı bir tat bırakıyor

(Sergen Sezgin/Bilecik) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - İstanbul siluetine zarif bir imza: Nusretiye Camisi

İstanbul'un Tophane semtinde yer alan ve mimari açıdan Osmanlı klasik üslubundan farklı bir anlayışı yansıtan yapı, özellikle barok ve ampir etkili bezemeleri, duvarlardaki kalem işi süslemeleri, hat levhaları ve ince uzun minareleriyle dikkati çekiyor

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkafa:

"Mimarı kaynaklarda Krikor Balyan olarak geçiyor ve cami ampir barok üslubunda yine son dönem cami özelliklerini içinde barındırıyor. Ağırlık kuleleri armudi ve yoğun bir şekilde uygulanmıştır. Bu da caminin dikkat çekici bir özelliğidir. Caminin yapımından önce Yeniçeri Ocağı kaldırıldığı için bunun bir 'zafer', bir 'nusret' olarak telakki edilmesi sebebiyle cami Nusretiye Cami olarak anılıyor"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- İspanya'da Endülüs döneminden kalma Almonaster la Real Camisi tarihe ışık tutuyor

Almonestar la Real'da 38 yıl önce kelime-i şehadet getirip Müslüman olan İspanyol Rafael Hernandez Mancha, camideki kelime-i tevhid yazısının asırlardır silinmediğini söyledi

Almonestar la Real Belediyesinin turizm ve kültürel işlerinden sorumlu üyesi Maria Jose Martin Anarte:

"Bu kadar güzel, Avrupa'nın kırsal alandaki en eski camisi olmak gibi tarihi bir özelliğe sahip bir yapıya sadece dışarıdan bakamazsınız. Zaten içeriye girer girmez o sizi içine çekiyor"

(Şenhan Bolelli/Almonaster La Real) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- 2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar: Samet Akaydin

"Rakip kim olursa olsun, Dünya Kupası'na kesinlikle gideceğiz. Romanya'nın milli takım oyuncusu bile, 'Siz çıkınca korktuk, en son sizin çıkmanızı istiyorduk.' dedi. Böyle bir milli takım haline geldik"

"Dünya Kupası'na gidersek biz o gruptan çok rahat bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum"

"Bir hoca düşünün, kötü oynayan bir futbolcuyu milli takım gibi büyük bir yerde oynatmaya devam eder mi?"

(Hilmi Sever/Rize) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 21 futbolcunun "ilk derbi" heyecanı

İki takımdaki 21 futbolcu, şans bulmaları halinde ilk kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak

Beşiktaş'ta 12, Galatasaray'da ise 9 oyuncu, mevcut takımlarının formalarıyla ligde ilk kez karşı karşıya gelecek

Siyah-beyazlı takımda kadro dışı kalan Necip Uysal 17, sarı-kırmızılı ekipte ise Barış Alper Yılmaz 8 defa söz konusu derbide forma giydi

(Metin Arslancan/İstanbul)

16- Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un derbi karnesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a karşı ligde 2'şer galibiyet ile beraberlik ve bir mağlubiyeti bulunuyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise Beşiktaş'a karşı oynadığı lig maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı

(Can Öcal/İstanbul)

***

