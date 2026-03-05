Hürmüz Boğazı'nda Gemi Geçişinde Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nda Gemi Geçişinde Düşüş

05.03.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği yüzde 90 azaldı, Ümit Burnu'nda ise artış gözlemlendi.

6 Nisan 1920

1- Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişi yüzde 90 azaldı, Ümit Burnu'nda trafik artıyor

Gerçek zamanlı denizcilik takip sistemi Windward'ın verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan 3 Mart'ta toplamda sadece 4 gemi geçiş yaptı

Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi, deniz ticaretinin Körfez geçiş koridorlarından uzaklaştığı yönündeki eğilimi pekiştirdi ve Ümit Burnu'ndaki gemi trafiği 3 Mart'ta son 7 günlük ortalamaya kıyasla yüzde 35 arttı

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

2- İran ile savaş ABD ekonomisi için yeni bir risk oluşturuyor

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi:

"Bunun ekonomik açıdan hiçbir olumlu yanı yok çünkü yüksek petrol fiyatları büyümeyi baskılayacak ve enflasyonu yukarı itecektir"

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola:

"Bunu, ABD ekonomisinin halihazırda karşı karşıya olduğu risklerin üzerine eklenen artan bir risk faktörü olarak değerlendiririm"

(Dilara Zengin/Washington)

3- Bölgesel çatışmalar, Türkiye güzergahındaki Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nun önemini artırdı

Kuzeyde Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Kuzey Koridoru'nun, güneyde bazı ülkelerde yaşanan kaos süreçleri ve son olarak ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar dolayısıyla Güney Koridoru'nun güvensiz hale gelmesi, gözleri Türkiye'nin merkezinde yer aldığı güvenli güzergahlara çevirdi

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Aksoy:

"Orta Koridor, siyasi ve güvenlik riskleri açısından Kuzey ve Güney gibi alternatif güzergahlara kıyasla daha güvenli bir seçenek olarak değerlendirilmektedir"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Yalçın:

"Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi alternatif kara-demir yolu güzergahları, ticarette risk dağılımını sağlamak ve sistemik dayanıklılığı güçlendirmek açısından kritik bir stratejik araç olarak öne çıkmaktadır"

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- MASAK'a geçen yıl 464 bin 10 şüpheli işlem bildirimi yapıldı

996 bin 973 kişi hakkındaki söz konusu bildirimlerin 329 bin 150'si analize tabi tutuldu

Bildirimler, çoğunlukla yasa dışı bahis ve kumar oynatma-oynanmasına aracılık etme, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarını içerdi

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Yeni otomobillerde geçen yıl kasko oranı yüzde 80'e ulaştı

Türkiye Sigorta Birliğinden edinilen bilgiye göre, geçen yıl kaskoda genel sigortalılık oranı yüzde 26'ya çıkarken 0-5 yaş arası kaskolu araçların oranı yüzde 48, otomobillerde ise kasko sigortalılık oranı yüzde 37 olarak kayıtlara geçti

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı:

"Araç parkının yaş dağılımı dikkate alınmadan yapılacak yorumlar eksik kalır. Verilerimiz gösteriyor ki yeni ve görece yeni otomobillerde kasko artık istisnai değil, yaygın bir güvence tercihi haline gelmiştir"

(Bahar Yakar/İstanbul) (Grafikli)

6- Doğayı korumaya 1 dolar, zarar veren faaliyetlere 30 dolar harcanıyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı raporuna göre, doğaya zarar veren faaliyetlere yönelik küresel finansman 7,3 trilyon dolara ulaşırken doğa temelli çözümlere yapılan yatırımlar, yalnızca 220 milyar dolar seviyesinde kaldı

Raporun başyazarı Frankfurt Finans ve Yönetim Okulu Kıdemli Proje Uzmanı Michael König-Sykorova:

"Son yıllarda G20 ülkelerinde görülen iklim politikalarındaki geri adımlar, kısa vadeli çıkarların, kalkınma ve jeopolitik hedefleri ilerletmeye yönelik yatırım kararlarında, ekolojik bütünlüğü yeterince dikkate almaksızın baskın geldiğini gösteriyor. Örneğin, Avrupa Birliği'nde 2035 içten yanmalı motor hedefinin gözden geçirilmesine yönelik tartışmalar, iklim hedeflerinin güvenilirliğinin, sanayi politikası öncelikleri karşısındaki konumuna dair soru işaretleri doğuruyor"

(Yeter Ada Şeko-Zeynep Özturhan/İstanbul)

7- Rekor kıran gümüş fiyatları güneş enerjisinde bakıra geçiş tartışmasını yeniden alevlendirdi

Ocakta 121,62 dolarla rekor kıran gümüş fiyatları, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yeniden 94 doların üzerine çıktı

Uzmanlar, güneş hücrelerinde bakır ikamesinin ilerlediğini ancak sürecin kademeli olacağını belirtiyor

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

8- Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'de ateşkese ve ramazana rağmen halkın acısının dinmediğini bildirdi

MSF'nin Gazze'deki Proje Koordinatörü Hunter McGovern:

"Özellikle İHA'ların sürekli uçmasıyla sakin bir an bile yaşanmıyor. Gazze halkı, hala terör içinde yaşamaya devam ediyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

9- AP Milletvekili Lynn Boylan: "AB, omurgalı davranıp uluslararası hukuku savunmalı"

"Dikkat Filistin'den her uzaklaştığında, İsrail oradaki eylemlerini derinleştiriyor ve çok daha saldırgan hale geliyor. Şu anda gördüğümüz de tam olarak bu"

"(İran'a yönelik saldırılar) Çok açık şekilde yasa dışıdır ve AB de yaptıklarından dolayı sorumluluğun bir kısmını üstlenmelidir çünkü İsrail'e fiilen dokunulmazlık sağlamıştır"

(Şerife Çetin/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- AA'nın "Üretimle Güçlenen Kadınlar" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Kapalı tarım alanında verimi ve besin değerini "ışık reçetesi"yle artırıyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

FAO, projelerle kadınları girişimciliğe cesaretlendiriyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

Endüstriyel bacaların "karbon avcısı"nı dünyaya pazarlıyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

11- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Osmaniye etli kömbesi

İnce hamurun arasına konulan kıymayla hazırlanan kömbe, kentte özel günlerde misafirlere ikram edilen lezzetler arasında ilk sıralarda yer alıyor

(Eren Bozkurt-Tunahan Akgün/Osmaniye) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekşili kesme çorbası

Bilecik'in yöresel lezzetlerinden ekşili kesme çorbası, dağ eriğinin aromasıyla damaklarda farklı bir tat bırakıyor

(Sergen Sezgin/Bilecik) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - İstanbul siluetine zarif bir imza: Nusretiye Camisi

İstanbul'un Tophane semtinde yer alan ve mimari açıdan Osmanlı klasik üslubundan farklı bir anlayışı yansıtan yapı, özellikle barok ve ampir etkili bezemeleri, duvarlardaki kalem işi süslemeleri, hat levhaları ve ince uzun minareleriyle dikkati çekiyor

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkafa:

"Mimarı kaynaklarda Krikor Balyan olarak geçiyor ve cami ampir barok üslubunda yine son dönem cami özelliklerini içinde barındırıyor. Ağırlık kuleleri armudi ve yoğun bir şekilde uygulanmıştır. Bu da caminin dikkat çekici bir özelliğidir. Caminin yapımından önce Yeniçeri Ocağı kaldırıldığı için bunun bir 'zafer', bir 'nusret' olarak telakki edilmesi sebebiyle cami Nusretiye Cami olarak anılıyor"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- İspanya'da Endülüs döneminden kalma Almonaster la Real Camisi tarihe ışık tutuyor

Almonestar la Real'da 38 yıl önce kelime-i şehadet getirip Müslüman olan İspanyol Rafael Hernandez Mancha, camideki kelime-i tevhid yazısının asırlardır silinmediğini söyledi

Almonestar la Real Belediyesinin turizm ve kültürel işlerinden sorumlu üyesi Maria Jose Martin Anarte:

"Bu kadar güzel, Avrupa'nın kırsal alandaki en eski camisi olmak gibi tarihi bir özelliğe sahip bir yapıya sadece dışarıdan bakamazsınız. Zaten içeriye girer girmez o sizi içine çekiyor"

(Şenhan Bolelli/Almonaster La Real) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- 2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar: Samet Akaydin

"Rakip kim olursa olsun, Dünya Kupası'na kesinlikle gideceğiz. Romanya'nın milli takım oyuncusu bile, 'Siz çıkınca korktuk, en son sizin çıkmanızı istiyorduk.' dedi. Böyle bir milli takım haline geldik"

"Dünya Kupası'na gidersek biz o gruptan çok rahat bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum"

"Bir hoca düşünün, kötü oynayan bir futbolcuyu milli takım gibi büyük bir yerde oynatmaya devam eder mi?"

(Hilmi Sever/Rize) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 21 futbolcunun "ilk derbi" heyecanı

İki takımdaki 21 futbolcu, şans bulmaları halinde ilk kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak

Beşiktaş'ta 12, Galatasaray'da ise 9 oyuncu, mevcut takımlarının formalarıyla ligde ilk kez karşı karşıya gelecek

Siyah-beyazlı takımda kadro dışı kalan Necip Uysal 17, sarı-kırmızılı ekipte ise Barış Alper Yılmaz 8 defa söz konusu derbide forma giydi

(Metin Arslancan/İstanbul)

16- Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un derbi karnesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a karşı ligde 2'şer galibiyet ile beraberlik ve bir mağlubiyeti bulunuyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise Beşiktaş'a karşı oynadığı lig maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı

(Can Öcal/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Ekonomi, Trafik, Güncel, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Gemi Geçişinde Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar
İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim’i 5 gündür kapalı tutuyor İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i 5 gündür kapalı tutuyor
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü Gerçek sonradan ortaya çıktı Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı
Şenol Güneş’e benzetilen kadın antrenör viral oldu Şenol Güneş'e benzetilen kadın antrenör viral oldu
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Bu savaş başka İsimleri tek tek açıklayıp “Vuracağız“ dediler Bu savaş başka! İsimleri tek tek açıklayıp "Vuracağız" dediler
Binlerce insan hayatını kaybeden ismi unutmadı Binlerce insan hayatını kaybeden ismi unutmadı
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini vurdu
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
11:03
Barış Alper için karar verildi Bu parayı getiren alır
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:26
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
10:07
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:46
Grasshopper Kadın Futbol Takımı’nın oyuncuları olay oldu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
07:53
ABD’den savaşın 6. gününde kıtalararası balistik füze testi
ABD'den savaşın 6. gününde kıtalararası balistik füze testi
07:46
ABD’yi korkutan İran silahı Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
07:20
Kıbrıs’taki üsse saldırı gizemi İngiltere: İran’dan atılmadı
Kıbrıs'taki üsse saldırı gizemi! İngiltere: İran'dan atılmadı
06:54
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
06:47
Eski askerin protestosu Kongre’yi karıştırdı: İsrail için İran’la savaşmak istemiyoruz
Eski askerin protestosu Kongre'yi karıştırdı: İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz
06:28
Savaşta 6. gün İran’dan İsrail’e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar
05:31
Almanya savaşa mı katılıyor Savunma Bakanı alınan kararı duyurdu
Almanya savaşa mı katılıyor? Savunma Bakanı alınan kararı duyurdu
04:29
Trump’a senatodan tam savaş yetkisi
Trump'a senatodan tam savaş yetkisi
04:07
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu
İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu
03:13
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:46:23. #7.12#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda Gemi Geçişinde Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.