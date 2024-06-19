Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde Havalimanı'na düzenlediği hava saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde Havalimanı'na düzenlediği hava saldırılarını kınadı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ocak ayından bu yana Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na düzenlediği 30 hava saldırısını kınayarak, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e saldırıları reddetme çağrısında bulundu. Husiler, bu saldırıların sivil havalimanlarının hedef alınmasını suç sayan tüm sözleşme ve anlaşmalara aykırı olduğunu vurguladı.

19.06.2024 06:09
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Yemen'deki İran destekli Husiler, şu an kendilerinin kontrolünde olan Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na ABD ve İngiltere tarafından ocak ayından bu yana 30 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

SABA haber ajansına göre, Husiler, "Yemen'i Filistin'i desteklemekten vazgeçirmeyi amaçlayan suç niteliğindeki saldırganlığın bir parçası olarak ABD ve İngiltere'nin ocak ayından bu yana Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı 30 kez hedef aldığını" ifade etti.

Havalimanının vurulmasından doğan zarardan ABD ve İngiltere'yi sorumlu tutan Husiler, bu saldırıların sivil havalimanlarının hedef alınmasını suç sayan tüm sözleşme ve anlaşmalara aykırı olduğunu vurguladı.

Husiler, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e, havalimanına yönelik devam eden saldırıları kınama ve reddetme çağrısında bulundu.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerinin hedef alınacağını duyurdu.

Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havalimanı ve 3 hayati limanı içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde Havalimanı'na düzenlediği hava saldırılarını kınadı - Son Dakika

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