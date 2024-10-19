Husiler Arap Denizi'nde Gemiye İHA Saldırdı - Son Dakika
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Husiler Arap Denizi'nde Gemiye İHA Saldırdı

İran destekli Husiler, İsrail'le bağlantılı 'Megalopolis' gemisine İHA ile saldırı düzenledi.

19.10.2024 00:16
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Arap Denizi'nde "Megalopolis" isimli bir gemiye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail limanlarıyla çalışmaya devam eden bir firmaya ait "Megalopolis" isimli gemiye İHA'larla saldırdıklarını aktardı.

Arap Denizi'nde hedef aldıkları söz konusu gemiyi vurduklarını belirten Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durmadığı sürece İsrail'le bağlantılı gemileri hedef almaya devam edeceklerini kaydetti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler Arap Denizi'nde Gemiye İHA Saldırdı - Son Dakika

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