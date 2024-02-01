Husiler, İngiltere\'ye ait bir ticari gemiyi hedef aldıklarını duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de "işgal altındaki Filistin limanlarına giden" İngiltere'ye ait bir ticari gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Filistin halkıyla dayanışma mesajı veren Seri, "ABD-İngiltere'nin Yemen'i hedef almasına cevaben" Kızıldeniz'de bir İngiliz ticari gemisini "uygun deniz füzeleriyle" hedef aldıklarını belirtti.
Hedef aldıkları geminin, İsrail'e işaret ederek, "işgal altındaki Filistin topraklarına" gittiğini kaydeden Seri, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılıp İsrail saldırıları son bulana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde İsrail gemilerine veya İsrail'e giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini ifade etti.
Kızıldeniz'deki durum
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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