Husiler İsrail'e Füze Fırlattı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşa, balistik füze fırlatarak dahil olmasının ardından İsrail'e seyir füzeleri de fırlattı.

HAVADA MÜDAHALE EDİLDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Husilerin sabah erken saatlerde İsrail'e bir balistik füzenin ardından seyir füzeleri ateşlediği bildirildi. Seyir füzelerinin balistik füzeden birkaç saat sonra fırlatıldığı ve İsrail ordusu tarafından önlendiği kaydedildi. Balistik füze saldırılarından farklı olarak bu olayda protokol gereği sirenlerin çalmadığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki en büyük kenti Eliat’tan gelen görüntülerde İsrail hava savunma sistemlerinin Husiler tarafından fırlatılan füzelere havadayken müdahale ettiği ve engellediği görüldü.

SAVAŞA BU SABAH DAHİL OLDULAR

Yemen'deki Husiler, ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşa, İsrail'e balistik füze fırlatarak bu sabah dahil olmuştu. Husiler tarafından İsrail'in güneyine atılan füzenin önlendiği bildirilmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.