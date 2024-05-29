Husiler İsrail limanlarına saldırdı - Son Dakika
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Husiler İsrail limanlarına saldırdı

Husiler İsrail limanlarına saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail limanlarına erişimin yasaklanması kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Umman Denizi, Akdeniz ve Kızıldeniz'de 6 gemiyi füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait 'deniz kuvvetleri', 'insansız hava kuvvetleri' ve 'füze gücünün' 6 askeri operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.

29.05.2024 19:05
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail limanlarına erişimin yasaklanması kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Umman Denizi, Akdeniz ve Kızıldeniz'de 6 gemiyi füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyon kanalından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Seri, Husilere ait "deniz kuvvetleri", "insansız hava kuvvetleri" ve "füze gücünün" 6 askeri operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kızıldeniz'de düzenledikleri 3 askeri operasyonun birinde LAAX adlı geminin doğrudan vurularak geminin ağır hasar gördüğünü, diğer iki operasyonda da MOREA ve Sealady isimli gemilerin isabetle hedef alındığını ifade eden Seri, üç operasyonun deniz füzesi, balistik füze ve insansız hava aracıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Umman Denizi'ndeki Amerikan gemileri ALBA ve Maersk HARTFORD'a füze ve İHA'larla iki askeri operasyon düzenlendiğini belirten Seri, Akdeniz'de düzenledikleri askeri operasyonda ise MINERVA ANTONIA gemisini seyir füzeleriyle hedef aldıklarını söyledi.

Söz konusu gemilerin tümünü, İsrail limanlarına erişimin yasaklanması kararını ihlal ettiği için hedef aldıklarını dile getiren Seri, rotaları nere olursa olsun, ilan edilen operasyon bölgesinde İsrail ile iş yapan tüm gemileri hedef almaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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