Husiler, Tel Aviv'e düzenlenen İHA saldırısının İsrail'e karşı niteliksel bir sıçrama olduğunu belirtti

Güncel

Yemen'deki İran destekli Husiler, Tel Aviv şehrine düzenledikleri insansız hava aracı (İHA) saldırısının, İsrail'e karşı saldırılarında "niteliksel bir sıçrama" olduğunu belirtti.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi üyesi Muhammed Ali el-Husi, X hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

Saldırının, Husilerin Gazze'ye desteğinin devam edeceğinin habercisi olduğunun altını çizen Husi, İsrail'in Tel Aviv kentine bu sabah yapılan İHA saldırısının uzun süredir İsrail'e devam eden saldırılarda "niteliksel bir sıçrama" olduğunu kaydetti.

Öte yandan adı paylaşılmayan üst düzey bir İsrailli yetkili ise Ynet haber sitesine yaptığı açıklamada İsrail'in, Husilerin saldırısına İHA saldırısıyla karşılık vereceğini aktardı.

İsrailli yetkili, "Yemen topraklarına saldırı seçeneğinin masada" olduğunu iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da, Tel Aviv'e düzenlenen Yemen'deki İran destekli Husilerin üstlendiği insansız hava aracı (İHA) saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.