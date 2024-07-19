Husiler, Tel Aviv'e düzenlenen İHA saldırısının İsrail'e karşı niteliksel bir sıçrama olduğunu belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Husiler, Tel Aviv'e düzenlenen İHA saldırısının İsrail'e karşı niteliksel bir sıçrama olduğunu belirtti

Yemen'deki İran destekli Husiler, Tel Aviv'e düzenledikleri insansız hava aracı (İHA) saldırısının, İsrail'e karşı saldırılarında niteliksel bir sıçrama olduğunu açıkladı. Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi üyesi Muhammed Ali el-Husi, saldırının Husilerin Gazze'ye desteğinin devam edeceğinin habercisi olduğunu vurguladı. İsrail ise Husilerin saldırısına İHA saldırısıyla karşılık vereceğini belirtti.

19.07.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Tel Aviv şehrine düzenledikleri insansız hava aracı (İHA) saldırısının, İsrail'e karşı saldırılarında "niteliksel bir sıçrama" olduğunu belirtti.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi üyesi Muhammed Ali el-Husi, X hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

Saldırının, Husilerin Gazze'ye desteğinin devam edeceğinin habercisi olduğunun altını çizen Husi, İsrail'in Tel Aviv kentine bu sabah yapılan İHA saldırısının uzun süredir İsrail'e devam eden saldırılarda "niteliksel bir sıçrama" olduğunu kaydetti.

Öte yandan adı paylaşılmayan üst düzey bir İsrailli yetkili ise Ynet haber sitesine yaptığı açıklamada İsrail'in, Husilerin saldırısına İHA saldırısıyla karşılık vereceğini aktardı.

İsrailli yetkili, "Yemen topraklarına saldırı seçeneğinin masada" olduğunu iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da, Tel Aviv'e düzenlenen Yemen'deki İran destekli Husilerin üstlendiği insansız hava aracı (İHA) saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Muhammed Ali, Tel Aviv, İsrail, Gazze, Yemen, İran, Savunma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler, Tel Aviv'e düzenlenen İHA saldırısının İsrail'e karşı niteliksel bir sıçrama olduğunu belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 17:13:45. #1.11#
SON DAKİKA: Husiler, Tel Aviv'e düzenlenen İHA saldırısının İsrail'e karşı niteliksel bir sıçrama olduğunu belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement