İBB, 20 İlçenin 2025 Bütçesini Onayladı - Son Dakika
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İBB, 20 İlçenin 2025 Bütçesini Onayladı

İBB, 20 İlçenin 2025 Bütçesini Onayladı

İBB Meclisi, 2025 yılı bütçesini oy birliğiyle onayladı; Esenyurt en yüksek bütçeye sahip oldu.

13.11.2024 19:46
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi; Adalar, Beşiktaş, Esenyurt ve Fatih'in de aralarında bulunduğu 20 ilçenin 2025 yılı mali bütçesini onayladı.

İBB Meclisi kasım ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis toplantısında, Adalar, Beşiktaş, Esenyurt ve Fatih'in de aralarında bulunduğu 20 ilçe belediyesinin 2025 mali yılı bütçeleri ele alındı.

Oylamalarda 20 ilçe belediyesinin 2025 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclisten geçti.

Bütçeleri onaylanan 20 ilçe arasında Esenyurt Belediyesi, 10 milyar 454 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

Esenyurt'u; 9 milyar 246 milyon lirayla Bahçelievler, 8 milyar 350 milyon lirayla Başakşehir, 7 milyar 978 milyon lirayla Eyüpsultan, 7 milyar 450 milyon lirayla Esenler, 7 milyar 400 milyon lirayla Ataşehir, 7 milyar 200 milyon lirayla Beykoz, 7 milyar lirayla Arnavutköy, 6 milyar 900 milyon lirayla Bağcılar, 5 milyar 966 milyon lirayla Beşiktaş, 5 milyar 905 milyon lirayla Fatih, 5 milyar 100 milyon lirayla Büyükçekmece, 4 milyar 780 milyon lirayla Beylikdüzü, 4 milyar 776 milyon lirayla Beyoğlu, 4 milyar 200 milyon lirayla Çekmeköy ve Avcılar, 3 milyar 800 milyon lirayla Bakırköy, 3 milyar lirayla Bayrampaşa ve 1 milyar 733 milyon lirayla Çatalca belediyeleri takip etti.

Adalar ise 339 milyon 92 bin lira ile en düşük bütçeli belediye oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB, 20 İlçenin 2025 Bütçesini Onayladı - Son Dakika

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