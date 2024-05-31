İBB Başkanı İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Göksu\'yu tebrik etti

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Her ilçede, ilgili bürokratlar eşliğinde toplantılar yaptıklarını aktaran İmamoğlu, "Çok da verimli, çok da paylaşımcı geçiyor. Bundan dolayı çok mutluyum. İstanbul'umuz, çok çok önemli. Yaşamın kalbi bütün Türkiye için. Atacağımız her iyi adım şehircilik adına, iletişim adına, müzakere adına, istişare adına Türkiye'de örnek olacaktır" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dördüncü kez aynı göreve seçilen AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Göksu, İmamoğlu ve beraberindeki heyeti, Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nde ağırladı. Kendisini kapıda karşılayan Göksu ile kucaklaşıp, tebrik eden İmamoğlu, "Başarılar diliyorum. İnşallah değerli hizmetleri olsun. Ben, her başkanımıza diyorum ki -Esenler nezdinde ifade edeyim- Esenler'in en başarılı beş yılı olsun. Her belediye başkanı, kendi ilçesinde en başarılı beş yılı elde ederse, biz de bu önümüzdeki beş yılda en başarılı İstanbul'un beş yılını elde etmiş olacağız" dedi.

"Her farklı bakış güçlü taraflar var"

Göksu'nun İstanbul'un deneyimli belediye başkanlarından biri olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul'da yeni belediye başkanlarımız var, deneyimli belediye başkanlarımız var. Her farklı bakışın da güçlü tarafları var, özel tarafları var. Bugün Esenler'in önümüzdeki beş yılını konuşurken, aynı zamanda niyetimiz aslında ilçelerle birlikte İstanbul'un da Büyükşehir Belediyesi olarak, önümüzdeki beş yıllık stratejik planını birlikte yazabilmek, birlikte organize edebilmek. Bu kapsamda yaptığımız bu ziyaretleri, bütün ekibimizle beraber çok önemsiyoruz. Kurban Bayramı'na girmeden 39 ilçeyi bitirmeyi umut ediyoruz. Bugün itibarıyla 30'un üstüne çıkmış olacağız. Kalanları da umarız haftaya ve bir sonraki hafta başında bitirerek, 39 ilçemizi bitirmiş olacağız" diye konuştu.

"Hepimizin kapısı birbirine açık"

Her ilçede, ilgili bürokratlar eşliğinde toplantılar yaptıklarını aktaran İmamoğlu, "Çok da verimli, çok da paylaşımcı geçiyor. Bundan dolayı çok mutluyum. İstanbul'umuz, çok çok önemli. Yaşamın kalbi bütün Türkiye için. Atacağımız her iyi adım şehircilik adına, iletişim adına, müzakere adına, istişare adına Türkiye'de örnek olacaktır. Bu bağlamda Tevfik Göksu gibi özellikle deneyimli başkanlarımıza, önümüzdeki beş yılda iletişim, ilişki ve bir arada çalışma kültürüne dönük önemli sorumluluklar düşüyor. Elbette hepimizin kapısı birbirine açık. İnşallah hepimiz, milletimize mahcup olmayız. Şehrimize ve hemşehrilerimize mahcup olmayız" ifadelerini kullandı.

Göksu: "İstanbul'un yükü ağır, beraber taşıyacağız"

Göksu da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, "Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni döneminiz hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Tabii İstanbul'un yükü ağır. Bu yükü hep beraber taşıyacağız İstanbul, Esenler özelinde. Ortak çözümlerimiz ortaya koyacağız hep beraber. İstanbul'da bize emaneti tevdi eden insanlara görevimizi yapacağız" sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Göksu, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Esenler'in sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.