İBB Başkanvekili Nuri Aslan'dan Tuzla açıklaması: Tartışılması gereken bir kişinin siyasi tercihi değil, yıllar boyunca uygulanan emsal transferi işlemleridir - Son Dakika
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan'dan Tuzla açıklaması: Tartışılması gereken bir kişinin siyasi tercihi değil, yıllar boyunca uygulanan emsal transferi işlemleridir

İBB Başkanvekili Nuri Aslan\'dan Tuzla açıklaması: Tartışılması gereken bir kişinin siyasi tercihi değil, yıllar boyunca uygulanan emsal transferi işlemleridir
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Tuzla'da 2017'den bugüne gerçekleştirilen emsal transferi uygulamalarına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklamalar yaptı. "Bugün bu açıklamayı yapmayı aslında zul görüyorum" diyen Aslan, "Şimdiye kadar hiç konuşmadım, bir açıklama yapma gereği duymadım; zira Tuzla Belediyesinin ilgili yetkililerinin kanuna ve hukuka uyacağını sonuna kadar bekledim" dedi. Gündemdeki siyasi geçişlere ve tartışmalara da değinen Aslan, "Bugün tartışılması gereken mesele, bir kişinin nereye gittiği değildir. Asıl mesele, yıllar boyunca uygulanan emsal transferi işlemlerine ilişkin ortaya çıkan çok ciddi iddialardır" ifadelerini kullandı.

Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Tuzla'da 2017'den bugüne gerçekleştirilen emsal transferi uygulamalarına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklamalar yaptı. "Bugün bu açıklamayı yapmayı aslında zul görüyorum" diyen Aslan, "Şimdiye kadar hiç konuşmadım, bir açıklama yapma gereği duymadım; zira Tuzla Belediyesinin ilgili yetkililerinin kanuna ve hukuka uyacağını sonuna kadar bekledim" dedi. Gündemdeki siyasi geçişlere ve tartışmalara da değinen Aslan, "Bugün tartışılması gereken mesele, bir kişinin nereye gittiği değildir. Asıl mesele, yıllar boyunca uygulanan emsal transferi işlemlerine ilişkin ortaya çıkan çok ciddi iddialardır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısıyla Tuzla'da 2017'den bu yana uygulanan emsal transferlerine dair Teftiş Kurulu raporunun detaylarını kamuoyuna açıkladı. Toplantıda, önceki dönem Tuzla Belediyesi yönetim dönemine ait imar işlemlerinde binlerce metrekarelik haksız yapılaşma hakkı oluşturulduğu, aynı hakların mükerrer olarak defalarca kullanıldığı ve tespit edilen usulsüzlüklerin adli mercilere bildirildiği vurgulandı.

ASLAN: SONUNA KADAR BEKLEDİM

Basın toplantısındaki konuşmasına duyduğu rahatsızlığı dile getirerek başlayan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün kanuna ve hukuka uymasını sonuna kadar beklediğini ifade etti. Aslan, "Bugün bu açıklamayı yapmayı aslında zul görüyorum. Şimdiye kadar hiç konuşmadım. Bir açıklama yapma gereği duymadım. Zira Tuzla Belediyesinin ilgili yetkililerinin kanuna ve hukuka uyacağını bekledim sonuna kadar" dedi.

"TARTIŞILMASI GEREKEN BİR KİŞİNİN SİYASİ TERCİHİ DEĞİL, YILLAR BOYUNCA UYGULANAN EMSAL TRANSFERİ İŞLEMLERİDİR"

İBB'nin gündeminin hiçbir zaman kişiler olmadığını, aksine kamu yararını ve halkın haklarını korumak olduğunu belirten Aslan, "İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizim gündemimiz hiçbir zaman kişiler olmamıştır. Bizim gündemimiz; İstanbul'un hakkını, hukukunu ve kamu yararını korumaktır" ifadelerini kullandı. Tuzla'da tartışılması gereken asıl meselenin bir kişinin siyasi tercihi değil, yıllar boyunca uygulanan emsal transferi işlemlerine ilişkin çok ciddi usulsüzlük iddiaları olduğunu vurguladı.

"TEK AMACIMIZ VARDI: BU SORUNU HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE NASIL ÇÖZERİZ?"

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl ve ilgili kurumlarla defalarca bir araya geldiklerini, tek amaçlarının bu sorunu hukuka uygun şekilde çözmek olduğunu söyleyen Aslan, yürütülen görüşmelere ilişkin, "Tek amacımız vardı: Bu sorunu hukuka uygun şekilde nasıl çözeriz? Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, kamu hakkını zedelemeden bu süreci nasıl sonuçlandırırız?" ifadelerini kullandı. İBB Meclisi'nin alacağı bir kararla bu usulsüzlükleri ortadan kaldıracak bir imar affı getirmesinin hukuken mümkün olmadığını, düzenlemenin ancak TBMM tarafından çıkarılabileceğini vurgulayan Aslan, hukuka aykırı kullanılan imar haklarının kamu yararına telafi edilmesi gerektiğini kaydetti. Aslan, "520 bin metrekare fazla imar transferine konu edilmiş alana karşılık gelecek donatı alanının veya kamulaştırma bedelinin haksız kazanç elde edenler tarafından Tuzla Belediyesine bağışlanması halinde sorun ortadan kalacaktı" şeklinde konuştu. Sürecin çözümsüz kalmasını istemediklerini ve konuyu İBB Teftiş Kurulu'na sevk ettiklerini belirtti.

BİR KEZ KULLANILABİLECEK BİR İMAR HAKKI 185 KEZ FARKLI PARSELE AKTARILMIŞ

Hazırlanan Teftiş Kurulu raporunun çarpıcı sonuçlarını paylaşan Aslan, işlemlerimde açık, standart ve denetlenebilir bir sistem işletilmediğini vurguladı. Aslan, "Bazı dosyalarda, bir taşınmazdan başka bir taşınmaza aktarılabilecek imar haklarının doğru hesaplanmadığı ve olması gerekenden fazla yapılaşma hakkı oluşturulduğuna ilişkin ciddi bulgular bulunuyor" dedi. Noter muvafakatnameleri üzerinden yürütülen işlemlerin denetim açısından yeterli güvence sağlamadığını belirten Aslan, "Raporda, 669 mükerrer kullanım ve hak aktarımının sağlıklı biçimde denetlenemediği belirtiliyor" ifadelerini kullandı. Normal şartlarda bir kez kullanılabilecek bir imar hakkının tek bir örnekte tam 185 kez farklı parsellere aktarıldığının tespit edildiğini söyleyen Aslan, incelenen 1.025 parselin 884'ünde usule aykırı eksik evrak bulunduğunu ve yaklaşık 520 bin metrekarelik ilave yapılaşma hakkının hukuki açıdan tartışmalı işlemlerle oluşturulduğunu açıkladı.

"MESELE YATIRIM MESELESİ DEĞİLDİR, SİYASET MESELESİ DE DEĞİLDİR. MESELE KANUNDUR, HUKUKTUR"

Ortada bu kadar ağır tespitler varken İBB'nin sessiz kalmasının beklenemeyeceğini belirten Aslan, raporun adli ve idari süreçlerin başlatılması için 12 Haziran 2026 tarihinde ilgili bakanlıklara, başsavcılığa ve Tuzla Belediyesi'ne eş zamanlı olarak gönderildiğini duyurdu. Aslan, bu sürecin siyasi amaçlı gösterilemeyeceğinin altını çizerek, "Dolayısıyla bugün hiç kimse bu süreci; 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi engel oluyor', 'Siyasi bir karar alınıyor', 'Yatırımların önü kesiliyor' gibi söylemlerle açıklamaya çalışmamalıdır. Çünkü mesele yatırım meselesi değildir. Mesele siyaset meselesi de değildir. Mesele kanundur, hukuktur. Mesele kamu yararıdır" dedi.

"HUKUK DEĞİŞMEZ"

Görevlerin ve isimlerin değişebileceğini ancak dosyaların, belgelerin ve hukukun değişmeyeceğini vurgulayan Aslan, kamu kaynaklarını koruma kararlılığından asla geri adım atmayacaklarını belirterek, "Kim görevde olursa olsun, hangi siyasi tercih yapılırsa yapılsın, kamu kaynaklarını koruma sorumluluğumuzdan da kanunun gereğini yerine getirme kararlılığımızdan da asla geri adım atmayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Basın toplantısında Ataşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Güneş, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile İBB Meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Nuri Aslan, Güncel, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanvekili Nuri Aslan'dan Tuzla açıklaması: Tartışılması gereken bir kişinin siyasi tercihi değil, yıllar boyunca uygulanan emsal transferi işlemleridir - Son Dakika

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