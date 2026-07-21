İBB Başkanvekili: Kıbrıs davası varoluş ve özgürlük mücadelesidir

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Artİstanbul Feshane'de düzenlenen resepsiyona katıldı. " Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak hafızasında çok özel bir yere sahip olan Kıbrıs davası bir varoluş, özgürlük, güvenlik ve eşitlik mücadelesidir" diyen Aslan, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla dün Artİstanbul Feshane'de düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yaptı. Törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın ev sahipliğinde İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Zehra Bilge Eray ile askeri yetkililer, Kıbrıs gazileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mesajı okudu.

"Sizlere eğitim hayatının bir kısmını Kıbrıs'ta geçiren İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun mesajını ve dayanışma duygularını okumak isterim" diyen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İmamoğlu'nun şu ifadelerini kürsüden paylaştı:"

"Buradan adanın her bir karış toprağına selam göndererek ifade etmek isterim ki Kıbrıs Türk halkının davası tarihiyle, mücadelesiyle ve ödediği bedellerle meşruiyetini çoktan ispatlamıştır. Bu dava analarının ak sütü gibi helaldir. Tertemiz ve onurludur. Hiç kimse bu haklılığa, bu meşruiyete ve büyük mücadeleye gölge düşüremeyecektir. Kıbrıs Türk halkının davası Türkiye'nin davasıdır. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'mız kutlu olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum."

ASLAN: "KIBRIS DAVASI BİR VAROLUŞ VE EŞİTLİK MÜCADELESİDİR"

Aslan, "Bugün İstanbul Feshane'nin çatısı altında büyük bir kahramanlık destanının, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümünde sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak hafızasında çok özel bir yere sahip olan Kıbrıs davası bir varoluş, özgürlük, güvenlik ve eşitlik mücadelesidir. Kıbrıs Türk halkının onurlu direnişi, Türk milletinin kardeşlik, dayanışma ve adalet anlayışının da güçlü bir ifadesidir" dedi.

"KIBRIS BARIŞ HAREKATI KARARLI DURUŞUN YANSIMASIDIR"

Konuşmasında Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine değinen Nuri Aslan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözüyle bizlere miras bıraktığı, barışı önceleyen ancak haksızlık karşısında susmayan anlayışın en önemli örneklerinden biri 20 Temmuz 1974'te ortaya konulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, tarihi ve insani yükümlülüğünü yerine getirmiş, eski Başbakanımız merhum Bülent Ecevit'in dünyaya duyurduğu gibi kahraman Türk ordusu savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya girmiştir" diye konuştu.

"Biz Türk milleti olarak barışı severiz" diyen Aslan, "Lakin en temel özelliğimiz zulme karşı susmayışımızdır. Kuvayı Milliye'den Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'na, bağımsızlığı ve hürriyeti için canını dişine takan kahramanlar yetiştiririz. Kıbrıs Barış Harekatı da bu kararlı duruşun yansımasıdır" ifadelerini kullandı."

"KKTC BELEDİYELERİYLE SOMUT İŞ BİRLİKLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Aslan, "Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine adlarını altın harflerle yazdıran merhum Bülent Ecevit'i, Necmettin Erbakan'ı, Dr. Fazıl Küçük'ü, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bugün aramızda bulunan kahraman gazilerimize ise ayrıca şükranlarımı sunuyorum" dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İBB olarak KKTC ile bağlarımızı yalnızca tarihi ve duygusal bir kardeşlik ilişkisi olarak görmüyoruz. Bu güçlü bağ, yerel yönetimler arasında somut iş birlikleriyle, kültürel temaslarla, gençlik programlarıyla, afet yönetiminden şehircilik tecrübesine uzanan ortak çalışmalarla daha da ileriye taşımayı önemsiyoruz. Lefkoşa'dan Girne'ye Gazimağusa'dan Güzelyurt'a kadar KKTC belediyeleriyle dayanışmamızı güçlendirmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. En büyük dileğimiz adada ve bölgede adil, kalıcı ve onurlu bir barışın hakim olmasıdır."

KATILIMCILAR EV SAHİBİ İBB'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Kürsüde konuşma yapan Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Zehra Bilge Eray, "Bugün gerçekten sanki 20 Temmuz'un ilk günü gibi. Bu güzel ortamı bizlere sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyor ve nice mutlu yıllarla birlikte olma isteğimizi dile getirirken bu duygu ve düşüncelerle her yıldan farklı olarak halkımızın gösterdiği yoğun ilgiye müteşekkirim" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, "Bu onur günümüzde coşkumuzu, heyecanımızı hep birlikte paylaşıyoruz. Buna vesile olan, bizleri bir araya getiren Kıbrıs Türk Kültür Derneği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Resepsiyon; hediye takdimi, Kıbrıs Barış Harekatı'na özel hazırlanan kısa film gösterimi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.