İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Zalimin Zulmünün Karşısında Eğilmeyeceğiz

Güncel

İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Zalimin Zulmünün Karşısında Eğilmeyeceğiz

12.02.2026 22:56  Güncelleme: 02:35
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla başlatılan Bağcılar Cemevi’nin yenilenmesi çalışmaları sona erdi. Yenilenen Bağcılar Cemevi, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın da katıldığı Hızır lokması paylaşımıyla yeniden hizmete girdi. Lokma paylaşımı öncesinde konuşan Aslan, “Bugün ülkemiz ne kadar zor günlerden geçerse geçsin, içimizi karartmayacağız. Bir yandan soframızda bizimle birlikte olmayan dostlarımız, yarenlerimiz için dualarımızı edeceğiz; bir yandan ise hiçbir çocuk gece yatağa aç girmesin diye var gücümüzle çalışacağız. Bir yandan zalimin zulmünün karşısında eğilmeyeceğiz; bir yandan ise ülkemizi dünyamızı, insana yaraşır bir yer olsun diye mücadele edeceğiz. Çünkü Ehli-Beyt’in izinden gitmek böyle olur,” dedi.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

İBB, 2001 yılında hizmete giren Bağcılar Cemevi'ni baştan aşağı yeniledi. Bağcılar Cemevi'nin yeniden açılışı, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Aslan, Hızır lokması paylaşımı öncesinde bir konuşma yaparak Alevi vatandaşlara seslendi. Açılışın Hızır lokması paylaşımına denk gelmesinden mutluluk duyduğunu belirten Aslan, "Sözlerime başlamadan önce, kalbi burada, aklı burada, ruhu burada ama kendisi Silivri'de tutsak tutulan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun selam ve sevgilerini getirdim size. İnanıyorum ki özgür günler gelecek. Biz ne tutsaklıklar ne hapishaneler gördük. Sonuçta fikri hür, vicdanı hür bir nesilden geliyoruz. Göreceksiniz; en kısa sürede Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ekrem İmamoğlu'na, yol arkadaşımıza, yol erenine kavuşacağız," dedi.

Aslan konuşmasında şunları söyledi:

"Ekrem Başkanımız göreve geldiğinden bu yana tüm Cemevlerimizle dayanışma içerisindeyiz"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman, her kesimden vatandaşımıza; diline, dinine, ırkına bakmaksızın, eşit yurttaşlık ilkesiyle hizmet etmeyi temel amaç edindik. 2019 yılında Ekrem Başkanımız göreve geldiğinden bu yana, İstanbul genelindeki tüm cemevlerimizle dayanışma içerisindeyiz. ve bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz bu güzel mekanda, Bağcılar Cemevi'nde de ihtiyaç duyulan kapsamlı tadilat çalışmamızı tamamladık. Cem salonunu özgün bir tasarımla tamamen yeniledik. Bina genelinde boya, çatı yenilemesi, yangın merdivenlerinin yenilenmesi tadilat ihtiyaçlarını imkanlarımız elverdiği ölçüde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, bugün bitirmiş olduk, tamamlamış olduk. Bu özel günde hem cemevimizin yenileme çalışmaları sonrası açılışını gerçekleştirmek hem de siz canlarla Hızır lokmamızı paylaşmak için bir araya geldik. Tutulan oruçlarının, edilen duaların, niyazların ve paylaşılan lokmaların Hak katında kabul olmasını diliyorum. Pir Sultan Abdal misali, hakkın yolundan ayrılmayan, dilleri ve yürekleri halkı söyleyen Ekrem Başkanımız, İlçe belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız bugün burada değil. Hak sofrasında kardeşçe bölüştüğümüz Hızır Lokmasına katkı sundular."

"Arkadaşlarımız Pir Sultan gibi diz çökmüyorlar. Zalimin karşısında ve dimdik duruyorlar"

Hatırlayın, 'Açılın kapılar şaha gidelim' dediğinde kapıdan çıkmayan Pir Sultan'ı. Arkadaşlarımız da diz çökmüyorlar zalimin karşısında ve dimdik duruyorlar. Ruhları burada. Kendileri, bedenleri burada olmasa da lokmalarıyla sizinle beraber burada bugün Hızır orucunu açacaklar. Hak yardımcıları, Hızır yoldaşları olsun diyorum. Hücrelerde bile olsalar, duvarların ardına bile tutsak edilseler, bir olan gönüllerin asla ayrılmayacağının bir kanıtıdır bugün birlikte oturduğumuz bu sofra. Hızır; darda kalanların imdadına yetişen, bize doğru yolu gösteren, bolluğun ve bereketin müjdecisi olan bir nefes, bir umuttur. Alevi toplumunda Hızır, sır olmuş erenlerdendir. O, gönüllerde yaşayan; iyiliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın temsilcisidir. Anadolu'da, sıkıştığımızda, 'Yetiş ya Hızır' diye dua ederiz ya; işte çaresizlerin çaresidir. Bugün de kim kendisini çaresiz hissediyorsa, Hızır onun yanında yoldaşı olsun, yardımcısı olsun. Hızır, bizim inancımızda mutlaka dara düşenin yanındadır. Bizler de bu zor zamanlarda her zaman bize yol gösterdiğini biliyoruz. Bugün ülkemiz ne kadar zor günlerden geçerse geçsin, içimizi karartmayacağız. Bir yandan soframızda bizimle birlikte olmayan dostlarımız, yarenlerimiz için dualarımızı edeceğiz; bir yandan ise hiçbir çocuk gece yatağa aç girmesin diye var gücümüzle çalışacağız. Bir yandan zalimin zulmünün karşısında eğilmeyeceğiz; bir yandan ise ülkemiz dünyamız, insana yaraşır bir yer olsun diye mücadele edeceğiz. Çünkü Ehli-Beyt'in izinden gitmek böyle olur.

"Artık güzel İstanbul'un bütçesi de hizmetin de her inanca eşit ve adil bir şekilde dağıtıyor"

Bugün ülkemiz ne kadar zor günlerden geçerse geçsin, içimizi karartmayacağız. Bir yandan soframızda bizimle birlikte olamayan dostlarımız, yarenlerimiz için dua etmeye devam edeceğiz; bir yandan ise hiçbir çocuk gece yatağa aç girmesin diye, var gücümüzle gece gündüz çalışacağız. Bir yandan zalimin zulmünün karşısında duracağız; bir yandan ise ülkemiz dünyamız, insana yaraşır bir yer olsun diye mücadele ederek, daha iyiye ulaşmak için iyilerden olmaya çalışacağız. Çünkü ehlibeytin izinden gitmek böyle olur. İyi olmakla olur. Ehlibeyte varmak için iyi olmak lazım. Biz de o yolu izlemek için erenlerden, evliyalardan, yol göstericilerden, dedelerden feyz alıyoruz. Sözlerimi, bizlere her daim rehber olan Hünkarımız Hacı Bektaş-ı Veli'nin şu eşsiz kelamıyla mühürlemek isterim: 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun; iyiler iyidir.' Biz de o iyilerin safında, ayrımcılığı reddedenlerin yanında durmaya; herkesin kendi inancını onuruyla yaşadığı bir İstanbul'u inşa etmeye devam edeceğiz. Bizim belediyecilik anlayışımızda artık kimse 'öteki' değil; artık güzel İstanbul'un bütçesi de hizmeti de her inanca eşit ve adil bir şekilde dağıtılıyor. Hızır yoldaşınız, lokmalarınız kabul, birliğimiz daim olsun."

Aslan'ın konuşmasının ardından pay edilen Hızır lokması ile Bağcılar Cemevi yenilenmiş haliyle yeniden hizmete girdi.

Kaynak: ANKA

İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Zalimin Zulmünün Karşısında Eğilmeyeceğiz

