İBB, Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu Başvuru Süresini Uzattı - Son Dakika
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İBB, Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu Başvuru Süresini Uzattı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu başvurularının süresini 22 Eylül'e kadar uzattı. Proje kapsamında, 2022-2023 öğretim yılında 1500 üniversiteli kız öğrenciye burs desteği sağlandı. Başvurular, 9 Eylül itibarıyla başladı ve 22 Eylül'e kadar alınacak.

17.09.2024 19:08  Güncelleme: 19:15
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Vakfı çatısı altında yürütülen Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu başvuru süresi 22 Eylül'e kadar uzatıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 2022-2023 öğretim yılında; 500'ü 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen afetzede olmak üzere, toplam bin 500 üniversiteli kız öğrenciye burs desteği sağlandı. Bu yıl, Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu başvuruları ise 9 Eylül'de başladı. Burstan yararlanmak için 22 Eylül, saat 23.59'a kadar https://istanbulvakfi.istanbul adresinden başvuru yapılabilecek.

Büyüt Hayallerini hakkında

Büyüt Hayallerini projesi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde, İstanbul Vakfı çatısı altında 2021 yılında hayata geçti. İlk ürünü İlham Veren Adımlar kitabının satışından elde edilen gelir ve destekçilerin bağışlarıyla 2023-2024 öğretim yılında 3 bin üniversiteli kız öğrenciye Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu desteği sağlandı. Kitap bugüne kadar 6. baskı ile 135 bin adet baskıya ulaştı. Hem kitap geliri hem bağışlarla 2022-2023 öğretim yılında ise 500'ü 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen afetzede olmak üzere toplam bin 500 üniversiteli kız öğrenciye burs desteği verildi. Büyüt Hayallerini, istihdam desteği ile de bursiyerlerine ek gelir yaratacak iş imkanları sağlıyor. Gençlik etkinlikleri ve paylaşım ağıyla bursiyerlerinin sosyalleşmesini ve motivasyonunu desteklemeye devam ediyor.

İBB, Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu Başvuru Süresini Uzattı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu Başvuru Süresini Uzattı - Son Dakika

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