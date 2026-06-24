İBB davasında Sürmegöz'den çarpıcı savunma: 'Çığlık atıyoruz'

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 56'ıncı gününde savunma yapan İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz, 20 yıllık İBB kariyeri boyunca hiçbir disiplin ya da adli süreçle karşılaşmadığını, olağan dışı kazancı, mal varlığı artışı bulunmadığını belirtti. Serbest bırakıldıktan 4 gün sonra yeniden tutuklandığını, ardından Bolu Cezaevi'ne sevk edildiğini anlatan Sürmegöz, 3 küçük çocuğundan yaklaşık 1,5 yıldır ayrı kaldığını söyleyerek, "Eşim, annem, babam çok zorlandı. Burada sessiz oturuyoruz ama inanın çığlık atıyoruz. Bu sürecin artık sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 56'ıncı gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

Duruşmaya verilen aranın ardından savunmasına devam eden İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz, iddianamedeki birçok suçlamanın "aynı kalıpların tekrarından" ibaret olduğunu söyledi.

Metro hatlarındaki dijital reklam platformlarına ilişkin yatırım maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle sermaye ve ciro şartlarının doğal olduğunu belirten Sürmegöz, buna rağmen katılım şartlarının geçmiş yıllardaki emsal ihalelere göre çok daha düşük tutulduğunu savundu, Medya AŞ'nin ihaleyi aldıktan sonra alt yükleniciyle çalışmasının "devir" değil, "alt yüklenici sözleşmesi" olduğunu belirtti.

Sürmegöz, 67'nci eylemde katılım şartlarını yüzde 70 oranında düşürmelerine rağmen yine de "katılımı kısıtlamakla" suçlandıklarını belirterek, "Kanun bize sadece yeterlilik kriteri koyabileceğimizi söylüyor. Alt sınır yok, üst sınır yok. Ama iddianamenin de alt sınırı üst sınırı yok. Biz ne yapsaydık suç olmayacaktı?" diye konuştu.

"200 MİLYONLUK KAMU ZARARI HAYALİ"

"Şehir Hatları iskelelerindeki reklam alanlarına ilişkin 69'uncu eylemde 200 milyon liralık kamu zararı oluştuğu" iddiasına da itiraz eden Sürmegöz, bu alanlarda ciddi yatırım maliyetleri bulunduğunu anlattı. Reklam alanlarının yanında belediyenin kendi duyuruları için de yüzde 20-30 oranında kullanım yaptığını belirten Sürmegöz, iddia makamının yatırım maliyetlerini dikkate almadan varsayımsal bir gelir hesabı yaptığını kaydetti."

73'üncü eylemde Beylikdüzü–Söğütlüçeşme metrobüs hattındaki 845 reklam alanının işletilmesine ilişkin suçlamalara da yanıt veren Sürmegöz, şartnamede durak isimleri ve reklam yüzey sayılarının açıkça belirtildiğini söyleyerek, "Bir istekli kaç reklam yüzü olduğunu net olarak görebiliyor. Bundan daha fazla detay verebileceğimiz bir husus yok" dedi.

"İSTANBUL SENİN UYGULAMASINA AKP'LİLER DE OY VERDİ"

74'üncü eylemde İstanbul Senin mobil uygulamasındaki reklam alanları ihalesine ilişkin suçlamaları reddeden Sürmegöz, projenin AK Partili meclis üyelerinin de desteğiyle oy birliğiyle geçtiğini söyledi. Uygulama üzerinden reklam vermek isteyen çok sayıda firma bulunduğunu belirten Sürmegöz, bu nedenle Bilgi İşlem Dairesi ile birlikte gelir yaratacak bir model oluşturduklarını anlattı.

İddianamedeki 76. eyleme ilişkin de konuşan Sürmegöz, 60 reklamlı çiçek büfesine ilişkin bu projenin ilk olarak Kadir Topbaş döneminde Roman vatandaşların ekonomik faaliyetlerini desteklemek amacıyla başlatıldığını anlattı. 2020'lere gelindiğinde büfelerin fiziki olarak yıprandığını ve amacından uzaklaştığını belirten Sürmegöz, projeyi yenileyerek kent estetiğine uygun kiosklar ve reklam ekranlarıyla modernize ettiklerini anlattı. Burada yaklaşık 1,5 milyon dolarlık yatırım yapıldığını vurgulayan Sürmegöz, "Yatırım maliyetleri dikkate alınmadan kamu zararı hesabı yapılıyor" dedi.

77'nci eylemde araç içi ekranlara ilişkin ihaleye değinen Kağan Sürmegöz, 2015'ten 2024'e kadar şartnamelerde neredeyse hiçbir değişiklik yapılmadığını söyledi, "Tek fark 1,5 satır aşağı kaymış olması. Başka hiçbir farklılık yok. Aynı işi yine Medya AŞ aldı" dedi.

"DİJİTAL DENEYİM MÜZESİ 675 BİN ZİYARETÇİYE ULAŞTI"

110'uncu eylemde Beyoğlu Sütlüce'deki Dijital Deneyim Müzesi ihalesine ilişkin suçlamalara yanıt veren Sürmegöz, atıl durumdaki 2 bin metrekarelik alanın müzeye dönüştürüldüğünü, 2024 Haziran'dan 2026 Haziran'a kadar 675 bin kişinin müzeyi ziyaret ettiğini belirtti. Kağan Sürmegöz, yüksek yatırım maliyeti nedeniyle muhammen bedelin emsal fiyatlarla belirlenmesinin doğal olduğunu savundu.

Beykoz Kılıçlı'daki 265 bin metrekarelik alanı anlatan Sürmegöz, alanın yıllarca atıl kaldığını, önce film platosu, ardından çocuk kitap köyü projelerinin gündeme geldiğini ancak ilerleme sağlanamadığını belirtti. Kağan Sürmegöz, sonrasında alanın rehabilite edilerek gelir üreten bir yapıya kavuşturulduğunu anlattı.

"FESHANE CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ"

112'nci eylemde Feshane'ye ilişkin suçlamalara da yanıt veren Sürmegöz, restorasyon sonrası alanın büyük bir çekim merkezi haline geldiğini, Feshane'yi 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini, 1131 etkinlik düzenlendiğini belirtti. Kağan Sürmegöz, sergi alanları, kütüphane, kafe ve restoranlarla bölgenin aktif biçimde kullanılmaya başlandığını anlattı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nı anlatan Sürmegöz, alanın önceden yalnızca miting ve toplu etkinliklerde kullanıldığını, yapılan ihale sonrasında alanın konserler ve büyük organizasyonlar için sürekli yaşayan bir merkeze dönüştüğünü belirten Sürmegöz, "Tanımsız boşluk olmaktan çıkardık" dedi.

"YÜZDE 25 PAYI YÜZDE 50'YE ÇIKARDIK"

Elektrik direklerindeki reklam alanlarına ilişkin protokolü de anlatan Sürmegöz, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile yapılan anlaşmada belediye payını yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükselttiklerini söyledi, "Burada kamu zararı yok, tam tersine belediyenin gelirini artıran bir süreç var" dedi.

Savunmasının sonunda tutukluluk sürecini anlatan Sürmegöz, serbest bırakıldıktan 4 gün sonra yeniden tutuklandığını, ardından Bolu Cezaevi'ne sevk edildiğini anlattı. Bayram arifesinde apar topar sevk edildiklerini, ailesinin kendisini kelepçeli halde gördüğünü söyleyen Sürmegöz, Bolu'da eşyasız şekilde 9 gün geçirdiğini belirtti. Üç küçük çocuğundan yaklaşık 1,5 yıldır ayrı kaldığını belirten Sürmegöz, "Eşim, annem, babam çok zorlandı. Burada sessiz oturuyoruz ama inanın çığlık atıyoruz. Bu sürecin artık sonuçlanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kağan Sürmegöz, 20 yıllık İBB kariyeri boyunca hiçbir disiplin ya da adli süreçle karşılaşmadığını vurguladı. "Hakkımda mali temas yok, olağan dışı kazanç yok, mal varlığı artışı yok. İki taşınmazım var, ikisi de kredili" diyen Sürmegöz, tahliyesini talep etti.