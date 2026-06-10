İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Türker'in Çıplak Arama Tanıklığı ile İlgili Açıklama: Tüm İşlemler Hukuki Mevzuat Doğrultusunda Yerine Getirilmektedir - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Türker'in Çıplak Arama Tanıklığı ile İlgili Açıklama: Tüm İşlemler Hukuki Mevzuat Doğrultusunda Yerine Getirilmektedir

10.06.2026 16:45  Güncelleme: 18:22
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İBB davasında Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve tüm işlemlerin hukuki mevzuata uygun yapıldığını bildirdi.

(İSTANBUL) İBB davasının dünkü oturumunda savunması sırasında anlattıkları, tanıklıklarıyla davaya damga vuran Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına ilişkin İstanbul Emniyet müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Gözaltına alınan şahısların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte, tüm işlemler hukuki mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir. Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası'nın duruşması, dün 47'nci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda yapıldı. Duruşmaya Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in savunması damga vurdu.

İki kızıyla birlikte yaşadığını belirten Türker, konuşurken sık sık zorlandı, ağladı ve duygusal anlar yaşadı. Salondaki seyircilerin ve sanıkların da bir kısmının ağlayarak dinlediği konuşmasında Türker, 19 Mart'ta gözaltına alınma ve çıplak arama sürecini anlattı. Tutuklandıktan sonra savcının davetiyle yapılan görüşmeyi de anlatan Türker, "'Sen bu kafayla bir daha çocuklarını asla göremeyeceksin. Sen bekarsın, değil mi? Velayetleri de sende? Senin çocukların reşit de değildi, değil mi? Eh, artık Sosyal Hizmetler alır senin çocuklarını' dedi. Bir anneye böyle denir mi" ifadelerini kullandı.

ÇIPLAK ARAMAYI ANLATIRKEN "UTANAN VARSA ÇIKABİLİR" DEDİ

Çıplak arama sürecini anlatan Türker, yer yer zorlandığı konuşmasında yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

"Böyle arşiv odası gibi bir yere aldı kadın memur beni. 'Soyun' dedi. 'Nasıl yani' dedim. Eldiven taktı eline. Arkada klasörler, çok küçük bir oda. 'Üstünü çıkar' dedi. Üstümü çıkardım. Kontrol yaptı. 'Tamam. Üstünü giyebilirsin' dedi. 'Gidebilir miyim' dedim. 'Hayır. Eşofmanını da indir' dedi. İndirdim. 'Çamaşırını da', 'Nasıl yani' dedim. 'İndireceksin' dedi. Dolayısıyla ikisini de ayak bileklerime kadar indirdim. 'Şimdi yere çömel' dedi. Utananlar varsa çıkabilir, ben utanmıyorum ama yani bu insanların onurunu, gururunu yıkmak için yapılıyormuş ama yapan utansın, ben utanmıyorum. 'Cinsel organını aç' dedi. 'Başını, arkanı dön, eğil' filan. 'Tamam' dedi. Hani eldiven taktı ya eline, eldiveni kullanmadığı için biz mutlu olduk. Çünkü ben böyle jinekolojik muayene filan gibi bir şey olacak zannettim. Hani eldiven takınca biz sevindik nezarette sonra, tutuklandıktan sonra Fatoş'un çığlıklarıyla Elif'in ağlamasını hiç unutmuyorum."

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: "TÜM İŞLEMLER HUKUKİ MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA YERİNE GETİRİLMEKTEDİR"

Türker'in tanıklığına, anlatımlarına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden (İEM)yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen tüm yakalama, gözaltı, üst arama ve adli işlem süreçleri; Anayasa, ilgili mevzuat hükümleri, insan hakları ilkeleri ve yargısal denetime açık usuller çerçevesinde yürütülmektedir" denildi. İEM açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan asılsız iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlarda, İBB iştiraki Medya A.Ş. Genel Müdürü (tutuklu) Fatoş Pınar Türker'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunduğu süre içerisinde maruz kaldığını iddia ettiği uygulamalara ilişkin beyanlarına yer verilmiştir."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen tüm yakalama, gözaltı, üst arama ve adli işlem süreçleri; Anayasa, ilgili mevzuat hükümleri, insan hakları ilkeleri ve yargısal denetime açık usuller çerçevesinde yürütülmektedir. Gözaltına alınan şahısların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte, tüm işlemler hukuki mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir. Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Türker'in Çıplak Arama Tanıklığı ile İlgili Açıklama: Tüm İşlemler Hukuki Mevzuat Doğrultusunda Yerine Getirilmektedir - Son Dakika

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