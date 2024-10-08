İBB'den 'Temiz Okul' Projesi ile Sağlıklı Eğitim Ortamı - Son Dakika
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İBB'den 'Temiz Okul' Projesi ile Sağlıklı Eğitim Ortamı

İBB\'den \'Temiz Okul\' Projesi ile Sağlıklı Eğitim Ortamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başlattığı 'Temiz Okul' projesi ile öğrencilere hijyenik bir eğitim ortamı sunuyor. Mobil temizlik ekipleri, bir hafta içinde 59 okulu temizleyerek 64 bin 514 öğrencinin eğitim gördüğü alanları hijyenik hale getirdi.

08.10.2024 17:16  Güncelleme: 17:18
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), başlattığı "Temiz Okul" projesi ile öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerine destek sağlıyor. Talep edilen okullarda temizlik hizmeti gerçekleştiren İBB mobil ekibi, bir haftada toplam 64 bin 314 bin öğrencinin okulunu baştan sona temizledi.

Okulların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda yeterince temizlik elemanı bulundurulmaması nedeniyle yaşanan temizlik sorununa çözüm için belediyelerin desteği devam ediyor. İBB de hayata geçirdiği "Temiz Okul" projesiyle talep eden okullara, profesyonel temizlik desteği sunuyor. Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda öğrenim görmelerini teşvik etmeyi ve okul hijyenini artırmayı hedefleyen proje kapsamında görevlendirilen 10 mobil ekip, sınıflardan ortak alanlara kadar okul binaların tüm temizlik hizmetini sağlıyor.

59 okul temizlendi

İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, hafta içi 4 mobil ekip ile öğrencilerin derste oldukları saatlerde ıslak zeminlerin (WC) temizliği yapılıyor. Geriye kalan 6 mobil ekip ile hafta içi ders saatleri dışındaki akşam vakitlerinde genel temizlik yapılıyor. Hafta sonu ise 10 mobil ekibin tamamı okullarda genel temizlik için çalışmalarını sürdürüyor. İBB mobil temizlik ekibi, bir haftada 59 okula temizlik hizmeti götürerek, toplam 64 bin 514 öğrencinin eğitim gördüğü okulları temizledi.

Öğretim yılı boyunca sürecek

İBB'nin okul temizliği desteği, eğitim öğretim yılı boyunca toplam 39 haftada (ara tatiller dahil) 7 bin 20 seans olacak şekilde sürdürülecek.

Talep, İBB Temiz Okul hattı üzerinden oluşturuluyor

Okul temizliği talepleri, İBB Temiz Okul hattı üzerinden (0212) 455 33 33 numaralı telefondan ve yazılı olarak da okullardan alınıyor. Temizlik personelinin yetersiz olduğu belirlenen okullardan başlayarak öncelikli olarak devlet okullarının talepleri işleme alınıyor.

Kaynak: ANKA

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