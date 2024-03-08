İBB Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi'nin ilçeye ve mahalleye çok yönlü faydalar sunacağını söyledi.

Bu projenin, aslında bir kütle projesi olduğuna değinen İmamoğlu, "Arkadaşlarım, buraya yeni bir mimari, yeni fonksiyonlarla donatılmış, çevreyi üzmeyen, çevreyi baskılamayan, çevreye güzellikler katan bir proje oluşturmanın çok değerli olduğunu söylediler. Mimarımızın kaleminden böylesi güzel, çevreye uyumlu ve fonksiyonları, bizim yönetim anlayışımıza uygun hale geldi." ifadelerini kullandı.

Yaşam merkezinde modern bir pazar yeri olduğunu belirten İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada zemin otoparkının yanı sıra yarı olimpik muazzam bir yüzme havuzumuz var. Aynı zamanda çocuk yüzme havuzumuz da var. Fitness salonumuz var. Çocuk oyun alanları var. Çok şık bir kafeteryası var. Bir de olimpiyatlara şampiyon yetiştirsin diye, Gaziosmanpaşa'nın yetenekli çocukları olduğunu biliyorum, onlar için gerçekten uluslararası seviyede bir jimnastik salonumuz da var.

Aynı zamanda İstanbul'un en güzel kütüphanelerinden birini de açtık. Üst tarafta en modern, en kaliteli saha üniteleriyle iki basketbol, bir voleybol sahamız var, iki çok amaçlı salonumuz var. İstanbul'da özellikle kadınlara en önemli hizmetleri sunan Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Alanları Merkezi'miz de var. Bir de biliyorsunuz, bu konuda büyük atılım yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İstanbul'un, iddia ediyorum açtığımız 100 kreşin içinde en güzel ilk 5 kreşin arasına girecek, 100'e yakın öğrenci kapasiteli bir kreşimizi de açmış bulunuyoruz."

Atom Karınca gibi çalıştıklarını söyleyen İmamoğlu, "Bu ülkenin başına gelen bütün sıkıntılar particilikten, partizanlıktan, insanları ayırt etmekten olmuştur. Onun için kimseyi, 'Git de şu partiye üye ol' diye zorlamadık, zorlamayız. Tüm yurttaşlarımız buna tanıktır. Böyle şeyler yapmadık, yapmayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler Yaşam Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.

Beşiktaş Jimnastik Kulübünü ziyaret

İmamoğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübüne (BJK) ziyarette bulundu. Beşiktaş'taki Tüpraş Stadyumu'na gelen İmamoğlu'nu, BJK Başkanı Hasan Arat karşıladı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan İmamoğlu, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte İstanbul'un en güçlü üç markasından biri olduğunu söyledi.

İstanbul'un bütün değerleriyle her alanda işbirliği içerisinde dayanışmacı ve güçlü bir toplumsal ittifakı temsil ettiklerini ifade eden İmamoğlu, "İstanbul'umuzu bütün değerleriyle büyütecek yeni bir 5 yıla adım atmak, bizim için en büyük hedef." dedi.

Arat ise İmamoğlu'nun ziyaretinin önemli olduğunu söyleyerek "Türkiye için bir demokrasi yarışı var. Bu yarışta siz, rakiplerinizle birlikte yarışıyorsunuz. Centilmence, güzel bir yarış temenni ediyoruz. Beşiktaş camiası olarak, tüm adaylara güzel çalışmalar diliyoruz." diye konuştu.

Arat, ziyarette İmamoğlu'na adının yazılı olduğu 34 numaralı BJK 100. yıl özel formasını hediye etti.

Eyüpsultan'da Kadınlar Günü Etkinliği

İmamoğlu, daha sonra Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de düzenlenen "Kadınlar Günü Etkinliği"ne katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, kadının iş hayatındaki yerini güçlendirmenin, kendileri için büyük bir sorumluluk olduğuna dikkati çekti.

Fırsat eşitliğini sağlama gayreti içinde olduklarını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlamda meslek kollarını kadınlara açarak İBB'de, ülkenin diğer kurum ve kuruluşlarına da örnek olma gayreti içerisinde olduk. Şöyle ifade edeyim. İşte otobüs şoförü kadın olur mu? Olur. Bal gibi oluyor işte. İstedik, oldu ve çalışıyorlar ve başarılılar."

Üsküdar halk buluşması

İmamoğlu, Üsküdar'da halk buluşması programına katıldı. Mimar Sinan Meydanı'ndaki buluşmada katılımcılara otobüsten seslenen İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde destek istedi.