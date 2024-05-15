İBB iştiraki Spor İstanbul, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile staj protokolü imzaladı

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(İSTANBUL) - Türkiye'nin en büyük spor hizmet kurumlarının başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, üniversite öğrencilerine bir staj olanağı daha sundu. Spor İstanbul, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile de staj protokolü imzaladı.

İBB iştiraki Spor İstanbul, üniversite öğrencilerine staj olanağı daha sunacak. Spor İstanbul ile Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile staj protokolü imzalandı. Spor İstanbul genel merkezinde gerçekleştirilen imza törenine Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Mehmet Yorulmazlar, Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Fulya Soğuk, MÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Serap Mungan Ay, Doç. Dr. Sinan Bozkurt, Bölüm Başkanları Prof. Dr. Çetin Yaman, Prof. Dr. Fatih Dervent, Spor İstanbul Basın Müşaviri Kenan Başaran, Spor İstanbul Akademi Şefi Osman Haliloğlu ve MÜ Fakülte Sekreteri Fethi Yüksel katıldı.

Onur ve Yorulmazlar'ın imza attığı staj protokolü çerçevesinde Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, teorik eğitimlerini 74 tesisi bulunan Spor İstanbul çatısı altında pratik bilgilerle pekiştirme fırsatı ve geleceklerine doğru şekilde yön verme şansı bulacak. Staj programı, 2024-25 eğitim öğretim yılı itibarıyla hayata geçirilecek.

ONUR: "STAJYER ÖĞRENCİLER GELECEKTEKİ EĞİTMENLERİMİZ OLACAK"

Protokolün imza töreninde konuşan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile yaptıkları staj iş birliğinin öğrenciler için çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Onur, "Spor İstanbul, spor bilimleri fakültesi öğrencileri için en önemli iş alanlarının başında geliyor. Spor İstanbul, 74 tesisi, 2.800 çalışanı ile yılda 1 milyona yakın İstanbulluya 11 milyon kere spor yaptırıyor. İstanbul'un fiziksel aktivite oranının artması için önemli bir güç. Bu büyüklüğü ve birikimi ile dünyada benzeri az görülen bir spor hizmet şirketi. Dolayısıyla öğrenciler, Spor İstanbul'da staj yaparak teorik bilgilerini pratikte de uygulayabilecekleri en doğru adrese gelmiş olacak. Bizim amacımız Spor İstanbul bünyesindeki üniversite mezunu eğitmen ve antrenörleri sektörün en tecrübeli ve aranan eğitmenleri haline getirebilmek. Bu staj programıyla biz de gelecekteki eğitmen ve antrenörlerimizi yetiştirme olanağı buluyoruz. Spor bilimlerinin önde gelen kurumlardan olan Marmara Üniversitesi ile de bu işbirliğini yapacak olmamız, bizi ayrıca memnun ediyor" dedi.

YORULMAZLAR: "BU DENEYİM AKTARIMI ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK"

İmzalanan protokolün öğrencilere büyük bir tecrübe katacağını belirten Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Mehmet Yorulmazlar, "Sportif anlamda kurumsallaşmış bir yapı olan Spor İstanbul bünyesinde öğrencilerimizin bulunmaları ve kurumda uzun süredir çalışan antrenör ve spor yöneticilerinin güncel deneyimlerinden faydalanarak mezuniyet sonrasına hazır hale gelmeleri anlamında bu işbirliğinin önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz. Her iki kuruma ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.

BAŞKA ÜNİVERSİTELERLE DE DEVAM EDECEK

Spor İstanbul, daha önce de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yönetimiyle staj protokolü imzalamıştı. Kurum, bu doğrultuda önümüzdeki dönemlerde başka üniversitelerle de benzer iş birlikleri yapacak.