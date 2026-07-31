İBB, Kadıköy Meydanı'nda yayalaştırma ve hat düzenlemesi yapıyor - Son Dakika
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İBB, Kadıköy Meydanı'nda yayalaştırma ve hat düzenlemesi yapıyor

İBB, Kadıköy Meydanı\'nda yayalaştırma ve hat düzenlemesi yapıyor
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İBB, Kadıköy Yayalaştırma Projesi kapsamında otobüs kalkış noktasında hat düzenlemeleri sağlayarak Kadıköy Meydanı'nı ferahlatacak. Daha modern, kullanışlı hale getirilen meydandan bazı hatlar kaldırılarak Uzunçayır'dan ulaşım sağlanacak. Bu uygulamaya göre 13 hat Uzunçayır Peronu'na taşınacak.

(İSTANBUL) İBB, Kadıköy Yayalaştırma Projesi kapsamında otobüs kalkış noktasında hat düzenlemeleri sağlayarak Kadıköy Meydanı'nı ferahlatacak. Daha modern, kullanışlı hale getirilen meydandan bazı hatlar kaldırılarak Uzunçayır'dan ulaşım sağlanacak. Bu uygulamaya göre 13 hat Uzunçayır Peronu'na taşınacak.

Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında; Kadıköy Rıhtım bölgesinde yer alan otobüs peronlarının yeniden düzenlenmesi teklifi, dün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından geçti. Bu teklife göre Kadıköy sahilindeki otobüsler kaldırılacak. Kaldırılan hatlar Uzunçayır Peron'undan kalkacak. Otobüsler Uzunçayır'dan Kadıköy Merkez'e giderek aktarma sağlayacak.

KESİNTİSİZ, ERİŞİLEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM HEDEFLENİYOR

Kadıköy Yayalaştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilecek tüm düzenlemelerle birlikte, projenin gerektirdiği fiziksel dönüşüme uyum sağlanırken, toplu taşıma hizmeti kesintisiz, erişilebilir ve sürdürülebilir şekilde devam edecek. Yapılan planlamalarda hem fiziki entegrasyon hem de ücretsiz aktarma uygulamalarıyla ücret entegrasyonunun devamlılığı korunacak. Toplamda 26 Hat, 286 Araç ve 2.461 sefer Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ve Kadıköy içinden çekilerek, bölgedeki otobüs yoğunluğu azaltılacak ve Kadıköy trafik akışının rahatlatılmasına önemli katkı sağlanacak.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, projeyle yeni peron alanının fiziksel kapasitesi dikkate alınarak; toplu ulaşım sistemleri arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi, raylı sistem kullanımının teşvik edilmesi, özel araç bağımlılığının azaltılması, toplu taşıma kaynaklarının daha verimli kullanılması ve yolcuların kesintisiz, sürdürülebilir ve erişilebilir bir toplu ulaşım hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla şu düzenlemeler hayata geçirilecek:

KADIKÖY RIHTIM PERONLAR'A HİZMET VEREN 13 HAT İÇİN GÜZERGAH DÜZENLEMESİ

Kadıköy Rıhtım Peronlarına hizmet veren 13 hattın son durağı Uzunçayır Peronları olacak şekilde güzergahları yeniden düzenlenecek, bu kapsamda UK kodlu Uzunçayır–Kadıköy hattı hizmete alınacak.

Yapılan düzenlemeyle; 13 hat ile UK hattı arasında çift yönlü ücretsiz otobüsten otobüse entegrasyon sağlanacak. Böylece yolcuların Kadıköy'e erişimi kesintisiz olarak devam ederken, peron kapasitesi daha etkin kullanılacak. Ayrıca güzergah uzunluklarının kısaltılmasıyla birlikte araçların trafikte geçirdiği süre azalacak, sefer tarifelerine uyum artacak ve elde edilen işletme kaynakları yolcu talebinin yoğun olduğu diğer hatlarda kapasite ile sefer sıklığının artırılması amacıyla kullanılacak.

319 Kayışdağı – Kadıköy 14BK Çekmeköy/Parseller Mah-Kadıköy

20Ü Ümraniye Tepeüstü - Kadıköy

19 Ferhatpaşa/ Y.Tepe Üniv. - Kadıköy

19T Ferhatpaşa - Kadıköy

14DK İnkılap Mah. - Libadiye Cad./ Kadıköy

20E Esatpaşa - Kadıköy

15TK Tokatköy-Kadıköy

130Ş Şifa Mahallesi - Kadıköy

18K Sultanbeyli - Kadıköy

19EK Yenidoğan/ Ataşehir - Kadıköy

14A Alemdağ - Kadıköy

18D Sultanbeyli – Kadıköy hatlarının B noktaları Kadıköy yerine Uzunçayır olarak güncellenecek. Sayılan düzenlemelere ilave olarak 14CE Çekmeköy-Kadıköy hattında da güzergah, Çekmeköy-Dudullu Metro arasında hizmet verecek şekilde revize edilecek.

SULTANBEYLİ VE SANCAKTEPE BÖLGESİNDE HAT OPTİMİZASYONU

Yapılacak düzenlemelerle birlikte, daha entegre, sürdürülebilir ve yolcu odaklı bir toplu ulaşım sistemi oluşturulması amaçlanıyor. Kadıköy Rıhtım bölgesinde oluşturulacak yeni peron alanının kapasitesi dikkate alınarak, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde toplu taşıma erişilebilirliğini güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir hat optimizasyonu gerçekleştirilecek. Bu kapsamda mevcut 18 kodlu hatlar yeniden düzenlenerek SM kodlu 5 yeni şu hatlar hizmete alınacak:

18F Veysel Karani/Fatih Mah. – Kadıköy ve 18V Veysel Karani/ Samandıra – Kadıköy SM15 Veysel Karani - Kartal Metro

18E Yenidoğan/Samandıra – Kadıköy SM16 Yenidoğan/Samandıra - Kartal Metro

18Y Yenidoğan/Samandıra – Üsküdar SM17 Yenidoğan/Osmangazi Mah - Kartal Metro

18 Sultanbeyli - Uzunçayır/Üsküdar SM18 Sultanbeyli – Hasanpaşa Metro

18M Sultanbeyli Mimarsinan – Harem SM19 Sultanbeyli Mimarsinan - Hasanpaşa Metro

Bu düzenleme ile bölgedeki yolculuk taleplerine daha etkin cevap verilmesi, mahalle bazında erişilebilirliğin artırılması ve yolculukların daha dengeli dağıtılması hedefleniyor. Hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla SM18 ve SM19 hatları ile 18K ve 18D hatları arasında çift yönlü ücretsiz otobüsten otobüse entegrasyon uygulanacak.

Ayrıca söz konusu ilçelerdeki hat optimizasyonu çalışması kapsamında; alternatif güzergah varlığı, raylı sistem entegrasyonu, uzun güzergahlarda trafik kaynaklı sefer düzensizlikleri ve işletme verimliliği kriterleri değerlendirilerek 18A Sultanbeyli - Acıbadem Metro/Harem ve 18Ü Sultanbeyli – Üsküdar hatları hizmetten kaldırılacak. 18A hattına ait kaynak, alternatif hat olan UM73 Sabiha Gökçen H.L./ Sultanbeyli - Samandıra Merkez hattına, 18Ü hattına ait kaynak ise SM1 Sultanbeyli - Samandıra Merkez Metro hattına aktarılarak bu hatlar beslenecek; böylece sefer sıklıkları ve kapasite önemli ölçüde artırılarak hizmet kalitesi ve sefer güvenilirliğinde artış sağlanmış olacak.

9 ADET HATTIN HİZMETTEN KALDIRILMASI

Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında; yeni peron alanının kapasitesi, Kadıköy merkezindeki araç yoğunluğunun azaltılması hedefi, uzun güzergahlarda trafik nedeniyle yaşanan sefer düzensizlikleri, alternatif toplu taşıma seçeneklerinin bulunması ve bazı hatların raylı sistemlerle paralellik göstermesi gibi kriterler birlikte değerlendirilerek 9 hat hizmetten kaldırılacak.

Bu düzenlemeler planlanırken hiçbir bölgede toplu taşıma erişiminin kesintiye uğramaması sağlanacak, yolcuların alternatif otobüs hatları ve raylı sistemler aracılığıyla ulaşımını sürdürebilmesi için gerekli planlamalar ise yapıldı.

9K Atatürk Mah./ Taşdelen - Kadıköy 10B Bostancı - Kadıköy

10G Ümraniye/ Esatpaşa - Kadıköy

14 Yenidoğan/ Ümraniye - Kadıköy

14AK Alemdağ - Ziverbey/ Kadıköy

14ÇK Şahinbey - Kadıköy

16 Pendik - Kadıköy

19ES Esenşehir - Kadıköy 16S S. G. Havalimanı-Uzunçayır Metrobüs/Harem Peronlar 16S hattının faaliyet göstermemesiyle birlikte KM21 hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzatılacak. Bu düzenleme kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kartal Metro arasındaki yolcu talebi KM21 hattı tarafından karşılanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, Kadıköy Meydanı'nda yayalaştırma ve hat düzenlemesi yapıyor - Son Dakika

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