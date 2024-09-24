İBB, KİPTAŞ ve Kartal Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Protokolü İmzası - Son Dakika
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İBB, KİPTAŞ ve Kartal Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Protokolü İmzası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ ve Kartal Belediyesi, Kartal'ın kentsel dönüşüm süreçlerini işbirliği içinde yönetmek amacıyla protokol imzaladı. Törende konuşan yetkililer, birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.

24.09.2024 17:03
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İBB, KİPTAŞ ve Kartal Belediyesi arasında 'kentsel dönüşüm' protokolü imzalandı

İSTANBUL - Kartal'ın kentsel dönüşüm süreçlerini işbirliği içerisinde yönetmek amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ ve Kartal Belediyesi arasında protokol imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal'da kentsel dönüşüm sürecini tek elden yürütebilmek, hem büyükşehirimizin hem KİPTAŞ'ın sürece daha etkin şekilde dahil olabilmesinin şartlarını bugün imza altına almış oluyoruz" dedi.

Kartal'ın geleceğini sağlamlaştırmak, kentsel dönüşüm süreçlerini ortak akıl yaklaşımı ve işbirliği içerisinde yönetmek düşüncesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ ve Kartal Belediyesi arasında protokol imza töreni düzenlendi. Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar'da düzenlenen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, belediye birim görevlileri ve Kartal'ın mahalle muhtarları katıldı.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, "Bu işbirliklerini çok önemsiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki bürokratlar ve iştiraki şirketleri, Kartal Belediyemiz gibi birçok ilçe belediyemiz bu mücadelenin içinde. Bugün atacağımız imzanın diğer kurumlara ve belediyelere de örnek olmasını diliyoruz. Amacımız, İstanbul Yenileniyor süreçlerinden vatandaşlarımızın daha rahat ve şeffaf şekilde faydalanmasını sağlamak, evrak yükünü hafifletmek, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin sağladığı maddi destek programlarından maksimum şekilde faydalanmalarını sağlamak. Amacımız aslında süreci hızlandırmak ve güç birliği yapmak. Tek sesli olmadığımız sürece İstanbul'u muhtemel bir Marmara depreminden önce daha dayanıklı hale getiremeyeceğimize inanıyoruz. O yüzden bu tür çalışmalar, imzalar bizim için önemli" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, "İstanbul'un en önemli konusu olan, depreme dayanıklı bir İstanbul'u inşa etme sürecinde bu işbirliğinin, dayanışmanın son derece önemli ve gerekli olduğunu biliyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde de en önemli konu kentsel dönüşüm. Ama kentsel dönüşümde özellikle bugün yaşadığımız ekonomik kriz şartlarında dönüşüm gerçekleştirmek çok zorlaşmış durumda. Biz o yüzden bütün iştiraklerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle ve vatandaşlarımızla işbirliği halinde bu yola baş koymuş durumdayız. Bugün yaptığımız protokol de bunun önemli bir adımı" diye konuştu.

Başkan Gökhan Yüksel, "Ülkemizin birinci gündemi dirençli kentler. Birçok depremin sebep olduğu acılarla yoğurulmuş süreci hep birlikte yaşadık. Dolayısıyla Kartal'da kentsel dönüşüm sürecini tek elden yürütebilmek, hem büyükşehirimizin hem KİPTAŞ'ın sürece daha etkin şekilde dahil olabilmesinin şartlarını bugün imza altına almış oluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da biz çok aktif şekilde işbirliği yaptık. Kartalımızda özellikle E-5 üstü mahallelerimizde önceden başlamış sorunlarını çözümünü şu anda arkadaşlarımız masaya yatırmış durumda. Bürokrasi çözüldükten sonra, uygulama devreye giriyor. Dolayısıyla bu bir takım işi. Hem belediye şirketimiz KARYAPSAN, hem KİPTAŞ bir uyum içerisinde Kartal'da yakın gelecekte dönüşümdeki hızı artıracaktır. Yeni protokollerimiz de olacak" dedi.

Yapılan kürsü konuşmalarının ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün arasında protokol imzalandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İBB, KİPTAŞ ve Kartal Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Protokolü İmzası - Son Dakika

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