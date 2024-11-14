İBB Meclisi'nde Taşınmaz Satışına Onay - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde Taşınmaz Satışına Onay

İBB Meclisi, çeşitli ilçelerdeki belediyeye ait parsel ve hisselerin satışını onayladı.

14.11.2024 19:46
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı parsel ve hisselerin satışına onay verdi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, Emlak Müdürlüğünün teklifiyle Ataşehir, Beyoğlu, Fatih, Eyüpsultan, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Pendik, Sarıyer, Şişli, Tuzla ve Üsküdar'da mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı için onay istendi.

Satış taleplerine oy birliğiyle onay verildi.

Öte yandan, Pendik ve Şişli'ye bağlı bazı mahallelerdeki taşınmazların iadesi kararlaştırıldı.

Pendik ve Şişli'deki başka taşınmazların satışına ise AK Parti'li meclis üyeleri şerh düştü. Farklı ilçelerde bulunan, imar durumları, özellikleri ve edinme sebepleri farklı taşınmazların tek dosyada değerlendirilmesinin mümkün olmadığına değinen AK Parti'li meclis üyeleri, her bir taşınmazla ilgili talep ayrı ayrı teklif edilmek üzere dosyanın müdürlüğüne iadesi gerektiğini belirtti.

Düşülen şerhte, "Deprem kuşağında yer alan ilimizde kentsel dönüşüm çalışması yapılması gereken bölgeler ve acilen tasfiyesi gereken çok sayıda riskli yapı bulunduğundan, büyük bir kısmı müstakil parsel olup konut alanında kalan satışı talep edilen taşınmazların kentsel dönüşüm çalışmalarında ve riskli yapıların tasfiyesi işlemlerinde değerlendirilmesi, belediyenin ihtiyacı için yapılacak kamulaştırmalarda takas, trampa yöntemi ile kamusal amaçla değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca teklif kapsamındaki bazı taşınmazların satışının hukuken mümkün olmadığı, bazı taşınmazların ise belediye hizmetlerinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatiyle karara katılmıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Taşınmaz satışlarıyla ilgili söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019-2024 döneminde 3 milyon 294 bin metrekare taşınmazı satmıştı. Bu meclis döneminden önce 6 ayda 452 bin metrekare taşınmaz satılmıştı. Dün 33 bin metrekare taşınmaza da satış kararı verdik. Bugün yine 10 bin metrekare taşınmazın satışına karar veriliyor. Yani 2019-2024 döneminde 3 milyon 294 bin metrekare taşınmaz satıldı. Nisan ve kasım arasında da 496 bin metrekare taşınmaza satış kararı alındı. Bu taşınmaz satışlarından elde edilen gelirlerin nereye gittiğini de kamuoyu uzun uzun tartışıyor zaten. Ben Büyükşehir Belediyesinin haraç mezat mallarını sattığını ve kaynaklarının da İstanbul'un yararına değil, birtakım şahsi yararlara harcandığını ifade ediyorum." diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi, satılan taşınmazların işgalli alanlar olduğunu ve vatandaşların talebiyle satıldığını söyledi.

İzgi, satışlardan elde edilen gelirle Kent Lokantaları'nda 40 liraya yemek verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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