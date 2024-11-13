İBB Meclisinde Yenidoğan Çetesi Tartışması - Son Dakika
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İBB Meclisinde Yenidoğan Çetesi Tartışması

Eski CHP'li Atilla Yılmaz'ın adı geçen davada meclisteki polemikler devam etti.

13.11.2024 18:47
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, "yenidoğan çetesi"ne yönelik açılan davanın sanıklarından eski CHP'li Meclis Üyesi ve İBB Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı Ahmet Atilla Yılmaz tartışıldı.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda, gündem dışı konuşma yapmak için söz alan Bahçelievler Belediye Başkanı ve AK Parti'li Meclis Üyesi Hakan Bahadır, "yenidoğan çetesi" davasına değindi.

Türkiye'de anayasanın ve kanunların olduğunu dile getiren Bahadır, Sağlık Bakanlığının olayı takip ettiğini, kim bebek katili olmuşsa gereğinin yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını kaydetti.

Bazılarının bu konuyu siyasete sokmaya çalıştığını söyleyen Bahadır, bu sırada CHP grubundan kendisine laf atılması üzerine, Ahmet Atilla Yılmaz'dan bahsederek, "CHP'li meclis üyeniz neden gelmedi?" diye sordu.

Meclis 1. Başkanvekili Aslan tarafından Bahadır'ın mikrofonu kapatıldı. AK Parti grubu, bu duruma tepki gösterdi.

Daha sonra konuşmasına devam eden Bahadır, "Pas atılırsa gol atarım. Ben buradan Ülkü Hanım'a soruyorum, diyorum ki grup başkanvekili olarak, o çetenin içinde olan meclis üyeniz nerede? CHP'nin bahsettiği o doktor meclis üyesi nerede? Bebek çetesiyle alakalı AK Parti Hükümeti olarak Bakanlığımız, ilgili müdürlüklerimiz gerekli çalışmayı yapmıştır. Şu an adalettedir. Hukuk ne derse o olur." ifadelerini kullandı.

AK Parti grubuna meclis yönetmeliği kitapçığını uzatan Başkanvekili Nuri Aslan, bu durum nedeniyle grup tarafından tepki gördü.

Konuyla ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, "Yenidoğan çetesi hepimizin içini yaktı. Burada hükümetten beklentimiz bu çetenin, bu bebeklerin hayatına kastedenlerin hepsinin ortaya çıkarılması ve en büyük cezanın verilmesidir." dedi.

Ahmet Atilla Yılmaz konusuna değinen Sakalar, şöyle konuştu:

"Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı Doktor Atilla Yılmaz, bu olaylarda ilk adı geçtiği andan itibaren partimizden istifa etmiştir. Dolayısıyla şu anda bağımsız meclis üyesidir. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde sürmesi için, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de herhangi bir zarar gelmemesi için kendisi açıklama yaparak istifa etmiştir. Biz de her şeyin adil bir yargılanmayla ortaya çıkmasını istiyoruz."

Kaynak: AA

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