İBB, Mülkiyeti Kendine Ait Parsel Satışına Onay Verdi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı parsel ve hisselerin satışına onay verdi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, Emlak Müdürlüğünün teklifiyle Adalar, Bağcılar, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal, Pendik ve Şişli'de mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı için onay istendi.

Satış taleplerine onay verildi.

Öte yandan, Beyoğlu, Pendik ve Kağıthane'ye bağlı bazı mahallelerdeki taşınmazların iadesi kararlaştırıldı.

Beyoğlu, Pendik ve Kağıthane'deki başka taşınmazların satışına ise AK Parti'li meclis üyeleri şerh düştü.

Farklı ilçelerde bulunan, imar durumları, özellikleri ve edinme sebepleri farklı taşınmazların tek dosyada değerlendirilmesinin mümkün olmadığına işaret edilen şerhte, her bir taşınmazla ilgili talep ayrı ayrı teklif edilmek üzere dosyanın müdürlüğüne iadesi gerektiği belirtildi.

Şerhte, "Deprem kuşağında yer alan ilimizde kentsel dönüşüm çalışması yapılması gereken bölgeler ve acilen tasfiyesi gereken çok sayıda riskli yapı bulunduğundan, büyük bir kısmı müstakil parsel olup konut alanında kalan satışı talep edilen taşınmazların kentsel dönüşüm çalışmalarında ve riskli yapıların tasfiyesi işlemlerinde değerlendirilmesi, belediyenin ihtiyacı için yapılacak kamulaştırmalarda takas, trampa yöntemi ile kamusal amaçla değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca teklif kapsamındaki bazı taşınmazların satışının hukuken mümkün olmadığı, bazı taşınmazların ise belediye hizmetlerinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatiyle karara katılmıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Hizmet üretmediği halde borcu artan tek kuruluş İBB'dir"

Taşınmaz satışlarıyla ilgili söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "İBB elinde neyi var neyi yok satıyor ama buna rağmen hem borçları artıyor hem ortada doğru dürüst bir hizmet üretemiyor. Hizmet üretmediği halde borcu artan ve bütün mal varlıklarını satan tek kuruluş İBB'dir." dedi.

Hukuk Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi ise işgalli, vatandaş talepli taşınmazların satışının yapıldığını söyledi.