İBB'nin itirazı sonuç verdi! Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi - Son Dakika
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İBB'nin itirazı sonuç verdi! Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi

İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" dedi.

14.02.2024 12:58
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı davadan sonuç çıktı. Mahkeme İBB'nin itirazını haklı bularak, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı imar planı değişikliğini iptal etti.

İMAMOĞLU DUYURDU: KANAL İSTANBUL PLANI İPTAL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açılan davanın sonuçlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu, konuyla ilgili paylaşımında "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı, bulunduğumuz yıla göre yeni nüfus getireceği, doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu." ifadelerine yer verdi.

MAHKEME İTİRAZLARI HAKLI BULDU

Davanın sonuçlanmasının ardından açıklanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."

ERDOĞAN "HAYALİM, HÜLYAM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı bir açıklamada muhalefetin "Cinayet" olarak nitelendirdiği proje için "Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri. Bu benim hayalim, hülyamdır" demişti.

İBB\'nin itirazı sonuç verdi! Kanal İstanbul\'un imar planı iptal edildi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin itirazı sonuç verdi! Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi - Son Dakika

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