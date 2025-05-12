İBB Öğrenci Yurtları Spor Şöleni'nde Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
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İBB Öğrenci Yurtları Spor Şöleni'nde Şampiyonlar Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrenci yurtlarında kalan gençler için düzenlediği Spor Şöleni'nde çeşitli branşlardaki müsabakalarda şampiyonlar belirlendi. Etkinlikte eğlenceli anlar da yaşandı.

12.05.2025 16:57  Güncelleme: 17:14
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) öğrenci yurtlarında kalan gençler, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Spor Şöleni'nde bir araya geldi. İki gün süren etkinlikte altı farklı branşta gerçekleştirilen bireysel ve takım müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne olurken, şölen boyunca düzenlenen açık hava etkinlikleri öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yurt Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün, Sportif Değerlendirme Şube Müdürlüğü ve Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle organize ettiği Spor Şöleni, 10-11 Mayıs tarihlerinde İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe İBB'nin 14 yükseköğrenim yurdundan yaklaşık 600 öğrenci katıldı.

Şölenin ilk gününde futbol, voleybol ve basketbol branşlarında eleme müsabakaları düzenlenirken, ikinci gün masa tenisi, satranç ve okçuluk yarışmalarıyla devam etti. Basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç müsabakalarında federasyonlar tarafından görevlendirilen hakemler görev aldı.

"Final heyecanı nefes kesti"

Basketbol müsabakalarında kadınlar kategorisinin şampiyonu Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu oldu. Erkekler finalinde ise Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu'ndan Şerifoğulları takımı, Şerifali Bulls'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Voleybol karşılaşmalarında da büyük çekişme yaşandı. Kadınlar finalinde Filenin Sultanları, Örnektepe'yi yenerek birinciliği elde ederken, erkeklerde Vefa SK takımı, Bağcılar 50 Kuruş'u mağlup ederek şampiyon oldu.

Futbol turnuvasında kadınlar finalinde Kartal Yükseköğrenim Kız Yurdu, Küçükçekmece Filenin Sultanları'nı yenerek şampiyonluğa ulaştı. Erkeklerde ise Küçükçekmece Filenin Sultanları ve Esenyurt Erkek Yurdu arasındaki final karşılaşması golsüz tamamlandı. Penaltılara giden mücadelede şampiyonluk Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Yurdu'nun oldu.

"Masa tenisi, satranç ve okçuluk ilgi gördü"

Masa tenisi müsabakalarında kadınlarda Filenin Sultanları Kız Yurdu'ndan Meryem Ayan birinci olurken, erkeklerde aynı yurttan Hamza Deniz Onat, Gaziosmanpaşa Yurdu'ndan Deniz Esen'i yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Satranç turnuvası kadın-erkek karma olarak gerçekleştirildi. Finalde Kartal Kız Yurdu öğrencisi Ecesu Azra Sürmen'i mağlup eden Filenin Sultanları Erkek Yurdu öğrencisi Mert Kemal Övet birinci oldu.

Ata sporu okçuluğa da yoğun ilgi gösterildi. Kadınlar kategorisinde Eylül Erkan (Filenin Sultanları Kız Yurdu), erkeklerde ise Mehmet Sertkaya (Esenyurt Erkek Yurdu) birinci oldu.

"Şölen eğlenceyle renklendi"

Spor müsabakalarının yanı sıra şölen alanında zumba etkinlikleri, canlı müzik ve DJ performansları ile çeşitli aktiviteler düzenlendi. Etkinlikler, İBB'nin mobil sahnesi Sahnebüs'ten yapılan yayınlarla desteklendi.

İki gün süren etkinlik sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporcular kupa ve madalyalarını İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Barış Yıldız, Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur ve Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk ile davetlilerden aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Öğrenci Yurtları Spor Şöleni'nde Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika

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