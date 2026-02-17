İbb, Ramazan'da 500 Bin Kişiye İftar Hizmeti Verecek - Son Dakika
İbb, Ramazan'da 500 Bin Kişiye İftar Hizmeti Verecek

17.02.2026 10:41  Güncelleme: 11:48
Ramazan ayıyla ilgili hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iftar çadırları, kent lokantaları, sosyal tesisler ve mobil dağıtım noktaları aracılığıyla toplam 500 bin kişiye iftar hizmeti sunmayı hedefliyor. Sosyal Destek İstanbulkart kapsamında da aylık 200 bin haneye 2'şer biner liralık destek sağlanacak. İETT gece hatları ile Metro İstanbul’un gece metrosu uygulaması Ramazan süresince hizmet vermeyi sürdürecek. Ayrıca vapur ve iskelelerde, metro istasyonlarında iftar saatinde yolculara ikram yapılacak.

Ramazan ayı boyunca iftar programları, sosyal destek uygulamaları, kültür-sanat etkinlikleri ve ek ulaşım hizmetleriyle İstanbulluların yanında olunacak. Sosyal Destek İstanbulkart kapsamında aylık 200 bin haneye 2'şer bin liralık destek sağlanmaya devam edilecek. İETT gece hatları ile Metro İstanbul'un gece metrosu uygulaması Ramazan süresince hizmet vermeyi sürdürecek. Ayrıca vapur ve iskelelerde, metro istasyonlarında iftar saatinde yolculara ikram yapılacak.

Sosyal destekler ve gıda yardımları

Edinilen bilgiye göre, İBB, Ramazan ayı boyunca iftar çadırları, kent lokantaları, sosyal tesisler ve mobil dağıtım noktaları aracılığıyla toplam 500 bin kişiye iftar hizmeti sunmayı hedefliyor. Sosyal Destek İstanbulkart kapsamında aylık 200 bin haneye 2'şer bin lira destek sağlanırken; 100 bin haneye 2'şer bin lira tutarında Ramazan Kupon Desteği, 23 bin ihtiyaç sahibine günlük Ramazan pidesi desteği, Halk Ekmek desteği, bebek destek paketleri, öğrencilere beslenme desteği, emeklilere pazar yardımları uygulamaya alınacak. Ramazan Kupon Desteğinde; şiddet mağduru kadınlar, bakım veren kadınlar, kronik hastalığı bulunanlar, tek yaşayan kadınlar ve ağır engelli yakınına bakanlar öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

İftar organizasyonları

İBB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Bağcılar, Eminönü, Üsküdar ve Sancaktepe meydanlarında günlük 1.500 kişilik kapasiteyle toplam 174 bin kişiye iftar verilmesi planlanıyor. Beykoz'da ise iki çadır ile günlük 2.000 adet kumanya dağıtımı gerçekleştirilecek. Kent genelinde 10 adet 3x3 iftar çadırı ve 15 mobil büfe aracılığıyla toplam 25 bin adet iftar kumanyası 25 farklı noktada vatandaşlara ulaştırılacak. Kent Lokantalarında Ramazan boyunca toplam 58 bin iftar yemeği sunulması planlanırken, her akşam 2 bin kumanya dağıtımı yapılacak. Hastane acil servislerinde görev yapan sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına günlük 4 bin sahur paketi ulaştırılacak; ay boyunca toplam 116 bin sahur hizmeti sunulacak.

Ayrıca Üsküdar ve Kadıköy'den hareket eden teknelerde günlük 250 kişiye iftar yemeği verilecek; ay boyunca 2.500 kişi bu hizmetten yararlanacak.

Öğrenciler ve gençlere yönelik hizmetler

İBB yurtlarında kalan öğrenciler için sahur ve iftar yemek hizmeti sunulacak; iftar saatinde hurma, zeytin, peynir ve pide içeren iftariyelik tabak verilecek. Hayat Boyu Öğrenme Şubelerinde eğitim gören kursiyerlere de program saatlerine uygun şekilde iftarlık kumanya dağıtımı yapılacak. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gençlik merkezleri ile Sahnebüs ve Sinebüs araçları aracılığıyla çocuklara ve gençlere yönelik kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Sosyal tesislerde online rezervasyon

İBB, sosyal tesislerde iftar hizmetleri için online rezervasyon sistemini devreye aldı. Vatandaşlar, tesislerrezervasyon.ibb.istanbul adresi üzerinden rezervasyon oluşturabilecek.Rezervasyonlar haftalık ve kademeli olarak açılacak; her rezervasyon en fazla 10 kişi ile sınırlı olacak ve aynı hafta içinde tekrar rezervasyon yapılamayacak. Bu uygulamayla daha fazla vatandaşın eşit şekilde hizmetten yararlanması hedefleniyor.

Tarihi camilerde hazırlıklar

İBB Miras ekipleri, Ramazan ayı boyunca İstanbul'un tarihi camilerinde bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Aralarında Eyüpsultan Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii ve Sultanahmet Camii'nin de bulunduğu 44 camide uzman ekipler tarafından hizmet veriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında yürütülen çalışmalarla, ibadetlerin huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Kültür sanat programları

İBB yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ramazan etkinlikleri Bağcılar, Üsküdar ve Beykoz meydanlarında kurulacak çadırlarla gerçekleştirilecek. Kültür merkezlerinde konserler, söyleşiler, tiyatrolar ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Artİstanbul Feshane, Sultanahmet Turşucuzade Konağı ve çeşitli kültür merkezlerinde tasavvuf dinletileri, geleneksel gösteriler ve atölyeler Ramazan boyunca İstanbullularla buluşacak. İBB Orkestraları, konser programlarıyla Ramazan atmosferine katkı sunacak.

Şerefiye Sarnıcı'nda tasavvuf dinletileri

İBB iştiraki Kültür A.Ş. tarafından yürütülen program kapsamında, Yerebatan Sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı belirli günlerde ücretsiz olarak ziyarete açılacak. Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde çocuklara yönelik atölyeler ve gösteriler düzenlenecek. Şerefiye Sarnıcı'nda tasavvuf dinletileri gerçekleştirilecek; İstanbul Kitapçısı şubelerinde söyleşiler ve indirim kampanyaları yapılacak. İBB, Ramazan ayı boyunca sosyal destek, kültür-sanat etkinlikleri ve ibadet alanlarına yönelik hizmetleriyle İstanbul'un manevi iklimine katkı sunmayı sürdürecek. Dayanışma ve paylaşma ruhunun güçlenmesi amacıyla hazırlanan programlarla, Ramazan'ın huzur ve bereketinin tüm İstanbullulara ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

