İBB ve Baro\'dan Adli Yardım Protokolü

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Barosu arasında, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı grupların adalete erişimindeki engellerin kaldırılması amacıyla 'Adli Yardım İş Birliği Protokolü' imzalandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Birlikte, toplumumuzun kalbinde yer alan; adalet, eşitlik ve insan onuru ilkelerini korumaya devam edeceğiz. Adalet; bir hava, bir su gibi insanın yaşama tutunma, yaşama kaynağı. Adaletin tesis edilmesinde, birilerinin eksik hizmet alarak bundan yoksun kalmasına ne hiçbir yöneticinin tahammül etmesi mümkündür ne de bu konuda bir adım atılacaksa, bundan geri durmamız mümkündür" dedi.

İBB ve İstanbul Barosu arasında "Adli Yardım İş Birliği Protokolü" imzalandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç arasında imzalanan protokolün amacı; "İstanbul'da yaşayan başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere dezavantajlı grupların, ihtiyaç sahiplerinin ve ekonomik güçlükleri nedeniyle korunmaya muhtaç kişilerin yasal haklarını ve hak arama yollarını öğrenmeleri; vatandaşlara adli yardım hizmetinin sunulması, vatandaşların adalete ve yasal yollara ulaşmasındaki engellerin kaldırılması ve kişilerin adli yardım kapsamında avukatın hukuki desteğini almalarını sağlamak" olarak belirlendi. İmamoğlu ve Saraç, Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Özlem Türeci- Uğur Şahin Yerleşkesi'nde düzenlenen imza töreni öncesinde birer konuşma yaptı.

"Adalete erişim, bir ayrıcalık değil, bir temel hak"

"Bugün toplumumuzda adaleti ve eşitliği güçlendirmek adına, kritik bir adım attığımızı düşünüyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Adalete erişim, bir ayrıcalık değil, bir temel hak. Ancak birçok kişi, özellikle ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan bireyler, şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar için bu hak, ne yazık ki ulaşılmaz bir noktada kalıyor ve büyük bir eşitsizlik hissi veriyor bütün insanlarımıza. Adli yardım, tam da bu savunmasız grupların önündeki engelleri kaldırmak için çok değerli ve kritik bir mekanizmadır. Ne yazık ki, son yıllarda merkezi idare tarafından adli yardıma ayrılan kaynakların yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu durum, hukuk sistemimize aşırı bir yük bindirirken, adalete tam erişimi de engellemekte. Biz de Avukatlık Kanunu ve Belediye Kanunu'nun bize verdiği yetkiyle, İBB olarak, bu boşluğu doldurmak için harekete geçiyoruz. İstanbul Barosu ile imzalayacağımız bu protokolle, adli yardımı genişletmek ve en çok ihtiyaç duyanlara gerekli desteği sağlamak için el ele vereceğiz.

"Bu misyona katkı sağlamaktan gerçekten büyük bir onur duymaktayız"

Bu girişimin amacı; sadece hukuki hizmetler sağlamak değil, aynı zamanda maddi durumu ne olursa olsun, herkesin hukukun koruması altında olduğunu hissetmesini sağlamaktır. Şiddet, ayrımcılık ya da haksızlıkla karşı karşıya kalan bireylerin, hukuk sistemimizin tam desteğiyle haklarını savunabilmelerini mümkün kılmaktır. Bu misyona katkı sağlamaktan gerçekten büyük bir onur duymaktayız. Biz, İstanbul'da 'dayanışma' kelimesini, göreve başladığımız ilk günden bugüne kadar, kim var ise mağdur, kim kalmışsa geride, kim kalmışsa bir eksiklikle mücadelede kendini ne yazık ki üzgün ve çaresiz hisseden, onların yanında olmayı her zaman ilke edindik. Ben, bu işbirliği için ve böylesi bir eksikliğin, böylesi bir sürecin var olduğunu bize hatırlatan ve bunu İBB'nin gündemine almasıyla, buradaki ciddi mağduriyeti gidereceğimizi ifade eden kıymetli İstanbul Barosu Başkan'ına, yönetimine ve tabii ki İstanbul Barosu'na hepinizin huzurunda en derin teşekkürlerimi sunuyorum.

"Adalet, bir hava, bir su gibi insanın yaşama tutunma, yaşama kaynağı"

Birlikte, toplumumuzun kalbinde yer alan; adalet, eşitlik ve insan onuru ilkelerini elbette korumaya devam edeceğiz. Her zaman ifade ediyorum; adalet, bir hava, bir su gibi insanın yaşama tutunma, yaşama kaynağı. O bakımdan, adaletin herkes için tesis etmesini diliyorum. Adaletin tesis edilmesinde, birilerinin eksik hizmet alarak bundan yoksun kalmasına ne hiçbir yöneticinin tahammül etmesi mümkündür ne de bu konuda bir adım atılacaksa, bundan geri durmamız mümkündür. O bakımdan, bugün atılan adımı bu yönüyle çok değerli buluyorum. İnşallah bu eksikliğin giderilmesinde, İBB bu öncülüğü yapmış olacak. Umarım, böylesi eksikliklerin tamamlandığı değil, mükemmel bir hukuk sisteminin var olduğu ülkemizde, hep birlikte adaletin tesisi için güçlü bir geleceği hazırlarız."

Saraç: "Meslektaşlarımız, 19 aydan beri vekalet ücretlerine kavuşamamışlardır"

İstanbul Barosu Başkanı Saraç da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılacak protokol, son derece önemli. Çünkü, 'Adli yardım nedir?' dediğimiz zaman; yoksul yurttaşın, şiddete uğrayan kadının, ihmal ve istismara uğrayan çocuğun adalete erişimini sağlamak için getirilmiş olan sistemin adı. Bugün İstanbul Barosu'nda, 8 bin 500 avukatımız, adli yardım sistemi içerisinde eğitimlerden geçerek, İstanbul halkına, adalete erişim yönünde hizmet vermektedir. Ancak, asgari ücret tarifesine göre ödemeleri yapılmasına rağmen, avukat meslektaşlarımız, 19 aydan beri vekalet ücretlerine kavuşamamışlardır. 8 ayrı yerde adli yardım büromuz bulunmaktadır. Burada hizmetler devam etmektedir. Ancak özveriyle, enflasyon ve eriyen vekalet ücretlerine rağmen, büroların giderlerine rağmen adli yardım sistemini geriye götürecek şekilde Bakanlık bütçesinden gerekli ödemeler yapılmamıştır. Avukatlık Kanunu'nun 180. maddesine göre, belediyelerin de bu bütçeye bağış yapma hakları bulunmaktadır. Bu hükümden istifadeyle, aynı zamanda büyükşehir nezdindeki birimlere eğitim vermek, temel haklar konusunda halkımıza eğitim vermek hususlarını da Baro olarak yükümlenerek, bir protokol addettik. ve Aralık 2023 tarihinden beri takip ederek, aynı zamanda Meclis'ten de geçirerek, bugüne getirilen protokolde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, Büyükşehir Belediye meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Başta da Sayın Ekrem İmamoğlu'na tüm emekleri için, katkısı ve yine bir ilki başardığı için, huzurunuzda İstanbul Barosu olarak teşekkürü borç biliyoruz."

Konuşmaların ardından "Adli Yardım İş Birliği Protokolü", İmamoğlu ve Saraç tarafından imzalandı. İki kurum arasında yapılan protokolle; İBB'nin desteği ve İstanbul Barosu aracılığıyla verilen adli yardım hizmetinin yaygınlaştırılarak, daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşın, ailenin, çocuğun, yoksulun dava açabilmesi, hak araması ve bu sayede adalete erişimi sağlanmış olacak.