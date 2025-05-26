İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi - Son Dakika
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İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi

İBB\'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi
26.05.2025 19:28
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 46 kişiden 36'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.10 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi için tutuklama talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda sıcak bir gelişme yaşandı.

36 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 46 kişiden 36'sı tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.10 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine harekete geçilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ekiplerin, firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Özcan Kuvan:
    Parça parça ne uğraşıyorsunuz arkadaş AKAPA lı olmayan herkesi atın içeri sonra nede olsa tek tek bir suç bulursunuz. 13 14 Yanıtla
  • VillaUmut:
    E oy verenleri ne zaman alacaksınız? :) Gerçi o zaman ülkenin katma değeri kalmaz. 4 6 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    Ekrem İmamoğlu önce etrafının cebini doldurdu sonra istikamet cezaevi dedi büyük adamdır vesselam 6 4 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    BİRİLERİNE KUTU İLE GÖTÜYORSIN DERSİN, BİR BAKMIŞSIN SEN ÇUVALLA GÖTÜRMÜŞSÜN DAYI OĞLİİİİİ :) AMA YİNE KABUL ETMEYEN KİTLE VAR :)) 1 0 Yanıtla
  • 5032Sy:
    yav arkadaş, adam bütün istanbulu soymuş soğana çevirmiş, halen hırsızı savunuyorlar, hırsımdan aklımı kaçıracam, nasıl millet olduk, sırf bu CHP liler yüzünden, türkiyede hırsızlık meslek haline gelecek, herkes hırsızlığa başlayacak, hemde itibarlı meslek olacak 0 0 Yanıtla
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