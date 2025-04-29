İBB Yolsuzluk Operasyonu: 30 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Operasyonu: 30 Şüpheli Gözaltında

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi gözaltına alındı, Ekrem İmamoğlu da zanlılar arasında.

29.04.2025 23:07
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 30 şüphelinin isimlerine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 30 şüphelinin isimleri şöyle:

"İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak ve Onur Aldı, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, iş insanı Mete Maden, Cevat Kaya, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, iş insanı Rasim Kaya, İBB eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İBB'de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, İstanbul İmar İnşaat AŞ eski Genel Müdürü Onur Soytürk, Sinan Akçiçek, İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, İBB eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, Ayhan Koç, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy ve Tuğba Figankaplan."

Savcılık ifadeleri sonrası adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 18 şüphelinin isimleri ise şöyle:

"İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü Bilgisayar Programcısı Onur Can Tekbaş, eski İSKİ Satın Alma Şefi Faik Özberk, iş insanı Dursun Balcıoğlu, görevinden ayrılan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, eski Reklam Yönetimi Şube Müdür Yardımcısı Hülya Kırlıkova, Emlak Danışmanı Mehmet Şahin, İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbek, Mali Müşavir Meral Çakır, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu, eski İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı İhsan Yılmaz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Erkan Şimşek, Mustafa Kemal Özcengiz ve Oya Özinan."

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.

4 şüpheli dün adliyeye getirilmişti

Bu arada, soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltı süresi dolan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, "ev hapsi"ni içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı.

Hakimlik, 4 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Yolsuzluk Operasyonu: 30 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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