İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 47 Gözaltı - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 47 Gözaltı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 47 şüpheli gözaltına alındı, 53 şüpheli için daha karar verildi.

26.04.2025 10:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüphelinin isimlerine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bazı şüphelilerin isimleri şöyle:

"İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Emlak Danışmanı Mehmet Şahin, İstanbul İmar İnşaat AŞ Eski Genel Müdürü Onur Soytürk, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak ve Onur Aldı, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, Mali Müşavir Meral Çakır, iş insanı Dursun Balcıoğlu, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, iş insanı Mete Maden, Cevat Kaya, iş insanı Rasim Kaya, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İBB'de mühendis olarak çalışan ve danışman Yakup Öner, İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Eski Genel Sekreteri Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Danışmanı ile MEDYA AŞ Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbekçi, eski İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı İhsan Yılmaz, İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, eski Reklam Yönetimi Şube Müdür Yardımcısı Hülya Kırlıkova, Yeşim Özay, Oya Özinan, Mustafa Kemal Özcengiz, Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü Bilgisayar Programcısı Onur Can Tekbaş, eski İSKİ Satın Alma Şefi Faik Özberk, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli."

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 12 Ekim 2024 tarihli görüntülerde yer alan ve güvenlik kamerasının görüntü almasını engellediği tespit edilen Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen de yer alıyor.

Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: AA

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