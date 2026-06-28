İbn Haldun Üniversitesi\'nden 8. Mezuniyet Töreni

İBN Haldun Üniversitesi 8'nci Mezuniyet Töreni, üniversitenin Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İbn Haldun Üniversitesi, bu kadar kısa sürede kurumsallaşarak kendi semasının parlayan yıldızı olmuştur" dedi. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan ise, "Büyük hedeflere bir üniversitenin ulaşması için daha uzun zamana ihtiyaç olduğunu, bunun için de sabırlı olunması gerektiğini her zaman konuşuyoruz, kendimize hatırlatıyoruz. Mezunlarımızdan beklentilerimiz de üniversitemizin hedeflerine ulaşması için oldukça önemli" diye konuştu.

İbn Haldun Üniversitesi 8'nci Mezuniyet Töreni, üniversitenin Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı bir öğrenci tarafından okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"Üniversitelerimiz gençlerimize en kapsamlı mesleki donanımın yanı sıra araştırmacı, sorgulayıcı ve bilgi üretimine katkı sağlayacak bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yürüyüşe ivme kazandıracak en önemli aktörler, iyi ve kaliteli eğitim almış gençlerimizdir. Sevgili gençler, yaşamınızın her aşamasında eğitimi, okumayı ve araştırmayı önceliğiniz olarak benimseyerek ülkemizi daha parlak yarınlara taşımak için çalışmalısınız. Bu gurur gününüzde sizleri, ailelerinizi ve değerli öğretim üyelerimiz olmak üzere yetişmenizde emeği geçen herkesi tebrik ederim. Bugün ilk adım attığınız yeni hayatınızda ve mesleki yaşantınızda başarılar diliyor, törene katılan değerli misafirlerinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

'DAHA ADİL BİR DÜNYAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇABALAMAK GEREKİYOR'

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İbn Haldun Üniversitesi, bu kadar kısa sürede kurumsallaşarak kendi semasının parlayan yıldızı olmuştur. Medeniyeti kendi mirasına dayanan ama dünyanın da bütün ilimlerini kuşanan bu güzide kurumda bir müddet öğretim üyeliği yapmış olmanın benim adıma büyük bir onur teşkil ettiğini ifade etmem lazım. Dünyayı canlandırmada ve geleceğe hazırlanmada kendi yolunu çizen ve hatta 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek bütün insanlığa hikayesini anlatan bir tecrübeden bahsediyoruz. İbn Haldun iddiası benim gözümde budur. Daha adil bir dünyayı gerçekleştirmek için çabalamak gerekiyor. Öyle hayatlar yaşayın ki gariplerin duasında, mazlumların umudunda ve kimsesizlerin gönlünde yeriniz olsun" ifadelerini kullandı.

'BU YOLDA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan da üniversitenin hedeflerine ulaşması için sabırla ve kararlılıkla hep birlikte büyük gayret gösterdiklerini anlattı. Erdoğan, "Bundan sonra bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz. Büyük hedeflere bir üniversitenin ulaşması için daha uzun zamana ihtiyaç olduğunu, bunun için de sabırlı olunması gerektiğini her zaman konuşuyoruz, kendimize hatırlatıyoruz. Mezunlarımızdan beklentilerimiz de üniversitemizin hedeflerine ulaşması için oldukça önemli. Bütün mezunlarımıza şunu söylemek istiyorum: Sizlere güveniyoruz ama sizlerden çok şeyler bekliyoruz" diye konuştu.

Törende konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, mezun olan gençlerin akademik kadronun eserleri olduğunu söyledi. Gündüz, "Değerli aileler, bu çocuklar esasında sizin olduğu kadar bizim de evlatlarımız. Gençler, gittiğiniz her yerde bildiklerinizi topluma yayın. Toplumun lideri olun, onları iyiye ve güzele götürün. Sizlerden başka hiçbir beklentimiz yok" dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler tek tek sahneye çağrılarak diplomalarını alırken, bölüm birincilerine plaket verildi.