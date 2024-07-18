İbrahim Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Seçildi

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(ANKARA) - İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 delegenin oyunu alarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. Eski Başkan Mehmet Büyükekşi ise 129 delegenin oyunu aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Genel Kurul'da yapılan başkanlık seçiminde 134 delegenin oyunu alan İbrahim Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçildi. Eski Başkan Mehmet Büyükekşi ise 129 oy aldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

" Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan."

Bazı sandıklara itirazlar yapıldı. Oyların sayımı tekrar yapılacak.