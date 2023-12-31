 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İç Anadolu Bölgesi'nde Mevsimlerde Kaymalar Gözlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İç Anadolu Bölgesi'nde Mevsimlerde Kaymalar Gözlendi

İç Anadolu Bölgesi'nde son 10 yılda küresel ısınmanın etkisiyle mevsimlerde kaymalar yaşandığı belirtildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, bölgede kar yağışının azaldığını ve genellikle ilkbahar mevsiminde yağmur ağırlıklı olduğunu söyledi. Bu değişikliklerin tarım sektöründe dalgalanmalara neden olduğu da vurgulandı.

31.12.2023 - 12:11,
Abone Ol

İÇ Anadolu Bölgesi'nde özellikle başta Sivas olmak üzere son 10 yılda küresel ısınmanın da etkisiyle mevsimlerde kaymalar gözlendi. Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre ocak ayında kar yağışı 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, "Sivas başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi kış aylarında kar yağışı almasıyla bilinen yerler. Buralarda günümüzde kar yağışı miktarı düştü ve genelde ilkbahar mevsiminde yağmur ağırlıklı geldiğini görüyoruz" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, son 10 yılda başta Sivas olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'ndeki mevsim değişiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Kartal, Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre Ocak 2023'te 7.8 milimetre kar yağış ortalaması ile son 10 yılın en düşük seviyesinin görüldüğünü belirterek, 2023 yılında ilkbahar ayları olan mart ve nisan aylarında ise kışın yağması gereken karın yağmur olarak 108.2 ortalama ile en yüksek yağış ortalamasına ulaştığını söyledi.

'KAR YAĞIŞLARININ YAĞMUR OLARAK GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Sivas ve İç Anadolu genelindeki yağış ortalamasına bakıldığı zaman yağışların mevsimsel olarak dağılışlarında kaymaların yaşandığını söyleyen Fatih Kartal, "Sivas ve İç Anadolu Bölgesi genelde kar yağışı almasıyla bilinen yerlerdir. Ama bakıyoruz ki son zamanlarda kar yağış ortalamalarının çok düştüğünü, buna bağlı olarak da özellikle ilkbahar mevsiminde bu kar yağışlarının yağmur olarak geldiğini görüyoruz. Şunu çok net olarak açıklayabiliriz ki; son 10 yılın verisini incelediğimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız verileri incelediğimizde, 2023 Ocak ayı 7.8 milimetre ortalamasıyla en düşük rakamına sahip. Ama bununla birlikte işte mart ve nisan ayında da baktığınız 108 milimetre civarında bir yağış ortalamasıyla son 10 yılın en fazla yağış ortalamasına sahip olduğu ayları görüyoruz. Bu da bize şunu çok net olarak açıklıyor ki kış mevsiminde yağması gereken karın mevsim kaymalarına bağlı olarak daha çok yağmur olarak mart ve nisan aylarında büyük oranda düştüğünü görüyoruz" diye konuştu.

'TARIM SEKTÖRÜNDE DALGALANMALARA SEBEP OLUYOR'

Mevsimlerdeki kaymaların tarım alanında etkileri olduğunu belirten Dr. Kartal, "Yağış ortalamasındaki kış mevsimiyle özellikle ilkbahar mevsimi arasındaki oransal olarak değişiklikler özellikle tarım sektöründe dalgalanmalara sebep oluyor. Çünkü çiftçilerin belli bir vejetasyon süresini hesap ederek yapmış oldukları bir tarım ürünü planı var. Bu planın gecikmesine ya da bu planda işte tarım ürünlerinin verim açısından değişikliğe ya da sekteye uğramasında çok büyük bir yere sahip. Çünkü eskiden belli bir alışılagelmiş bir tarım takvimi varken o takvimin kısmi olarak yağış ile birlikte değiştiğini, buna bağlı olarak da tarımsal biriminde yıldan yıla değiştiğini çok net olarak bize gösteriyor" ifadelerini kullandı. (DHA)

İç Anadolu Bölgesi\'nde Mevsimlerde Kaymalar Gözlendi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İç Anadolu Bölgesi, İç Anadolu, kar, Tarım, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Anadolu Bölgesi'nde Mevsimlerde Kaymalar Gözlendi - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 12:53:38. #1.13#
SON DAKİKA: İç Anadolu Bölgesi'nde Mevsimlerde Kaymalar Gözlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement