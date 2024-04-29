İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'de Gökgürültülü Sağanak Bekleniyor - Son Dakika
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İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'de Gökgürültülü Sağanak Bekleniyor

İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz\'de Gökgürültülü Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarın Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı, Yozgat ile Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yerel olarak kuvvetli olması tahmin edilen yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

29.04.2024 13:09
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İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı, Yozgat ile Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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