Turan: Devlet akılla hareket etmeli - Son Dakika
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Turan: Devlet akılla hareket etmeli

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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bu masadaki şehit ailelerimiz, gazilerimiz İmralı’ya, teröriste, bebek katiline nasıl bakıyorsa, biz de öyle bakıyoruz. Hiçbir endişemiz yok ama ömrümüz ağlayarak, üzülerek, sitem ederek geçmemeli. Devlet duygularıyla değil, aklıyla hareket eder" dedi.

06.03.2025 11:29
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(ANKARA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bu masadaki şehit ailelerimiz, gazilerimiz İmralı'ya, teröriste, bebek katiline nasıl bakıyorsa, biz de öyle bakıyoruz. Hiçbir endişemiz yok ama ömrümüz ağlayarak, üzülerek, sitem ederek geçmemeli. Devlet duygularıyla değil, aklıyla hareket eder" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Ankara'da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın (TÜGŞAV) düzenlediği gazi ve şehit aileleri iftarına katıldı. TÜGŞAV Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen iftara Turan'ın dışında, TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Turan, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin, şöyle konuştu:

"40 yıldan beri terör, sadece şehitlerimizin, gazilerimizin hakkı için değil, gelecek nesiller içinde, yatırımlar içinde, büyüme içinde bir problemdir, sorundur. Sizler en kıymetlilerinizi verdiniz, kolay mı can vermek? Bir başka ailemiz bir daha bu acıyı yaşamasın istiyoruz. Bir daha bu ülkede bir terör faaliyeti olmasın, tasfiyesi olsun kapansın gitsin ve bir insanımızın saçının teline zarar gelmesin istiyoruz. Bu masada ki şehit ailelerimiz, gazilerimiz İmralı'ya nasıl bakıyorsa, bende öyle bakıyorum. Bu masadaki ailelerimiz teröriste, bebek katiline, haine nasıl bakıyorsa biz de öyle bakıyoruz. Hiçbir endişemiz yok ama ömrümüz ağlayarak, üzülerek, sitem ederek geçmemeli. Devlet duygularıyla değil, aklıyla hareket eder."

"Ben Erdoğan ve Bahçeli'ye güveniyorum"

Turan, PKK ve benzeri ne kadar yapı varsa, bitmesini, kendilerini tasfiye edeceklerini ilan etmesini ve Türkiye'nin yoluna çok daha büyük adımlarla ilerlemesini istediklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"85 milyon Anadolu güneşinin altında eşit, hür ve beraber olsun istiyoruz. Kardeş kavgasının ne kardeşe ne aileye ne de mahalleye faydası olmadığını düşünüyoruz. O yüzden acılarımızı unutmayacağız ama acılarında esiri olmayacağız. Bakmayın televizyonlara çıkıp sürekli, bu süreci bozmaya çalışan, sabote etmek için adım atan, yok şeffaf değilmiş, yok af çıkacakmış diyenlere. Bir daha söylüyorum şeffaf olmayan bir şey yok. Ben Erdoğan ve Bahçeli'ye güveniyorum. Beraber bu işi kapatacağız ve 'Terörsüz Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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