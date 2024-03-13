İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 18 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 18 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 18 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde düzenlenen 'Mahzen-11' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah, araç ve dijital materyale el konulduğu ve 2 milyar liranın suçtan elde edildiği tespit edildi.

13.03.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde düzenlenen "Mahzen-11" operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda Erdoğan Şener (Şenerler), Sadrettin Avcı (Avcılar) ve ?Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 18 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyonlarda, 7 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 47 otomobil, 2 tekne, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konulduğunu, ayrıca 2 milyar liranın suçtan elde edildiği tespitinin yapıldığını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Manisa, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 18 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı
    10:33 Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 360 sentetik ecza hap, 51 gram eroin ve 34 gram sentetik esrar ele geçirildi.

  • Kara Harp Okulu Öğrencileri Anıtkabir'i Ziyaret Etti
    10:30 Kara Harp Okulu Öğrencileri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

    Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 125'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tümgeneral Yaralı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Yaralı, deftere Kara Harp Okulu'nun kuruluşunun 125. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yazdı ve Atatürk'e saygılarını sundu.

  • Erzincan'da nitelikli yağma suçundan 4 kişi tutuklandı
    10:28 Erzincan'da nitelikli yağma suçundan 4 kişi tutuklandı

    Erzincan'da yapılan operasyonda nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirildi.

  • Diyarbakır'da hastalar Kolin PET görüntüleme yöntemiyle şifa buluyor
    10:23 Diyarbakır'da hastalar Kolin PET görüntüleme yöntemiyle şifa buluyor

    Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geliştirilen Kolin PET görüntüleme yöntemi, hastaların Ankara ve İstanbul'a gitmeden hastalıklarının yerini tespit etmelerini ve tedavi olmalarını sağlıyor. Bu yöntemle primer hiperparatiroid gibi hastalıkların yerini tespit etmek mümkün hale gelmiştir. Bu gelişme, hastalar için zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

  • 91 yıllık gelenek...İftarlık tabanca, kılıç ve testiler büyük ilgi görüyor
    10:19 91 yıllık gelenek...İftarlık tabanca, kılıç ve testiler büyük ilgi görüyor

    Bursa'da bir fırıncı, dedesinden kalma 91 yıllık geleneği sürdürerek, her yıl ramazan ayında çocuklara özel iftariyelik için tabanca, kılıç, testi ve telefon poğaçalar yapıyor. Bu oyuncak poğaçalar, oruç tutan çocuklara mükafat olarak veriliyor ve çocuklar tarafından çok seviliyor.

  • Adana'da Baba, Oğlunu Uyuşturucu Parası İstediği İçin Öldürdü
    10:14 Adana'da Baba, Oğlunu Uyuşturucu Parası İstediği İçin Öldürdü

    Adana'da bir baba, oğlunun uyuşturucu parası istediğini ve verdiği parayı beğenmeyip daha fazla istediğini söyledikten sonra oğlunu öldürdü. Baba, oğlunun kendisine saldırdığını ve pişman olduğunu belirtti.

  • Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey
    10:12 Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u konuk eden sunucu Buket Aydın, Ekrem İmamoğlu'nun ev kadınlarıyla ilgili sözlerine tepki göstererek "Oyum size değil Ekrem Bey, bunu da söylemek isterim" dedi. Aydın'ın sözleri yayını takip eden kendi izleyicilerini bile isyan ettirirken, sosyal medya üzerinden yorum yapan çok sayıda kişi göz önündeki ünlü kişilerin tarafsız kalmaları gerektiği görüşünde birleşti.

  • Atatürk'ün Çanakkale Cephesi'nde fotoğrafını çeken makine, müzede sergileniyor
    10:10 Atatürk'ün Çanakkale Cephesi'nde fotoğrafını çeken makine, müzede sergileniyor

    Çanakkale Savaşları'nda Gelibolu'da düşman askerini durdurarak Anafartalar Kahramanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Binbaşı Haydar Mehmet Alganer tarafından cephede çekilen orijinal fotoğrafı ile fotoğrafı çeken fotoğraf makinesi, Çanakkale Deniz Müzesi'ndeki Çimenlik Kalesinde sergileniyor.

  • Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına böyle düştü: 1 ölü
    09:51 Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına böyle düştü: 1 ölü

    Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek su dolu kanala düştüğü anlar yer aldı.

  • Anka Haber Ajansı 13 Mart Çarşamba Gündemi
    09:50 Anka Haber Ajansı 13 Mart Çarşamba Gündemi

    ANKA HABER AJANSI 13 MART ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

  • Türkiye'de ilk kez fotoğraflanan 'Ak Tepeli Kuyrukkakan' objektiflere takıldı
    09:49 Türkiye'de ilk kez fotoğraflanan 'Ak Tepeli Kuyrukkakan' objektiflere takıldı

    Hatay'da bulunan Milleyha sulak alanında fotoğraflanan 'Ak Tepeli Kuyrukkakan', Türkiye'de nadir görülen bir kuş türüdür. Daha önce ülkemizde görülmesine rağmen fotoğraflanamayan bu kuş, doğa tutkunlarını heyecanlandırmıştır. Hatay'da son yıllarda çöl ikliminde yaşayan birçok kuş türünün gözlemlendiği belirtilmiştir.


09:24 Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım
08:53 Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok’a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz?
08:16 Kurum’dan ’’ocak yanmıyordu’’ iddialarına yanıt: Demek ki yakmadan da menemen pişirebiliyorum Kurum'dan ''ocak yanmıyordu'' iddialarına yanıt: Demek ki yakmadan da menemen pişirebiliyorum
07:13 Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız, tehdit oluşursa nükleer kullanırız Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız, tehdit oluşursa nükleer kullanırız
00:03 HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi
10:12 Buket Aydın’dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey
10:06 Rusya’da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi Rusya'da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi
08:58 Tayyar ve Özlem Öz çifti yanıltıcı reklam sebebiyle 550 bin TL ceza aldı Tayyar ve Özlem Öz çifti yanıltıcı reklam sebebiyle 550 bin TL ceza aldı
08:19 7 ilde çete operasyonu: 2 milyarlık gelir ortaya çıktı 7 ilde çete operasyonu: 2 milyarlık gelir ortaya çıktı
07:47 Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti’ne veda ediyor Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor
07:22 ABD’de Biden ve Trump, başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı ABD'de Biden ve Trump, başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı
06:24 İzmir’de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti İzmir'de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti
05:31 İran’da Çarşamba Suri kutlamalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 253 kişi yaralandı İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 253 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 10:33:29. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 18 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement